У низці громад Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.

Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації. Водночас охочі евакуюватися із прифронтових територій можуть телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

На Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району. Для отримання консультації необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА: 0 800 408 911.

"У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві також наголосили, що евакуація здійснюється безплатно.