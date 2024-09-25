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У низці громад Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Юлія Лаврук
25 вересня, 2024 середа
16:11
Війна з Росією евакуація

Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Зміст

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.

Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації. Водночас охочі евакуюватися із прифронтових територій можуть телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

На Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району. Для отримання консультації необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА: 0 800 408 911.

"У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві також наголосили, що евакуація здійснюється безплатно.

  • Раніше Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів Куп'янського району.
Теги:
Суспільство
Україна
Донеччина
Харківщина
Куп'янськ
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