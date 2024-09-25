У низці громад Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми
Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.
Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації. Водночас охочі евакуюватися із прифронтових територій можуть телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.
На Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району. Для отримання консультації необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА: 0 800 408 911.
"У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві також наголосили, що евакуація здійснюється безплатно.
- Раніше Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів Куп'янського району.
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