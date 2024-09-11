На Харківщині зону примусової евакуації планують розширити на 29 населених пунктів, - Синєгубов

Про це повідомив очільника ОВА Олег Синєгубов.

"Плануємо на найближчому засіданні Ради оборони області розглянути рішення розширити зону примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками", - написав він.

Також Синєгубов поінформував, що на Липецькому, Купʼянському й Вовчанському напрямках росіяни намагаються просунутися вперед. За його словами, ситуація важка, проте стабільна й контрольована.

"На всіх напрямках, які наближені до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, зокрема електромережі, підстанції та інше", - додав глава Харківської ОВА.