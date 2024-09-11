На Харківщині зону примусової евакуації планують розширити на 29 населених пунктів, - Синєгубов
Рада оборони Харківської області планує розширити зону евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів трьох громад у Купʼянському районі
Про це повідомив очільника ОВА Олег Синєгубов.
"Плануємо на найближчому засіданні Ради оборони області розглянути рішення розширити зону примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками", - написав він.
Також Синєгубов поінформував, що на Липецькому, Купʼянському й Вовчанському напрямках росіяни намагаються просунутися вперед. За його словами, ситуація важка, проте стабільна й контрольована.
"На всіх напрямках, які наближені до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, зокрема електромережі, підстанції та інше", - додав глава Харківської ОВА.
- 9 вересня у Шосткинському районі Сумської області через постійні ворожі обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.94
- Актуальне
- Важливе