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Головна Війна з Росією Оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів Сумщини

Оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів Сумщини

Юлія Юліна
9 вересня, 2024 понедiлок
18:34
Війна з Росією евакуація

У Шосткинському районі Сумської області через постійні ворожі обстріли оголошено обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані

Зміст

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

У серпні обласна влада повідомляла, що на Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району.

Минулого тижня очільник ОВА Володимир Артюх повідомляв, що проситиме Координаційний штаб оголосити евакуацію з вказаних населених пунктів області.

"Я довів всьому штабу, керівництву громад щодо включення до евакуаційних процесів Глухівської громади, міста Глухів, Есманської громади. Ворог по цих громадах почав застосовувати зброю, інтенсивно — за місяць понад 300-400 застосувань по цих громадах. Ми пропрацьовуємо, як правильно і безпечно організувати евакуацію населення. Це десятки тисяч людей. Це буде наймасштабніший захід з евакуації", — сказав Володимир Артюх.

З початку року, за словами посадовця, армія РФ завдала по області понад 11 тис. ударів.

  • Минулого тижня було оголошено евакуацію з низки населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області.
Теги:
Новини
Україна
Сумщина
окупанти
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