Оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів Сумщини

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

У серпні обласна влада повідомляла, що на Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району.

Минулого тижня очільник ОВА Володимир Артюх повідомляв, що проситиме Координаційний штаб оголосити евакуацію з вказаних населених пунктів області.

"Я довів всьому штабу, керівництву громад щодо включення до евакуаційних процесів Глухівської громади, міста Глухів, Есманської громади. Ворог по цих громадах почав застосовувати зброю, інтенсивно — за місяць понад 300-400 застосувань по цих громадах. Ми пропрацьовуємо, як правильно і безпечно організувати евакуацію населення. Це десятки тисяч людей. Це буде наймасштабніший захід з евакуації", — сказав Володимир Артюх.

З початку року, за словами посадовця, армія РФ завдала по області понад 11 тис. ударів.