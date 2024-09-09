Оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів Сумщини
У Шосткинському районі Сумської області через постійні ворожі обстріли оголошено обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
У серпні обласна влада повідомляла, що на Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з 23 населених пунктів 5 громад Сумського району.
Минулого тижня очільник ОВА Володимир Артюх повідомляв, що проситиме Координаційний штаб оголосити евакуацію з вказаних населених пунктів області.
"Я довів всьому штабу, керівництву громад щодо включення до евакуаційних процесів Глухівської громади, міста Глухів, Есманської громади. Ворог по цих громадах почав застосовувати зброю, інтенсивно — за місяць понад 300-400 застосувань по цих громадах. Ми пропрацьовуємо, як правильно і безпечно організувати евакуацію населення. Це десятки тисяч людей. Це буде наймасштабніший захід з евакуації", — сказав Володимир Артюх.
З початку року, за словами посадовця, армія РФ завдала по області понад 11 тис. ударів.
- Минулого тижня було оголошено евакуацію з низки населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області.
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