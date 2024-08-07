На Сумщині примусово евакуюють людей із 23 населених пунктів
У Сумській області оголосили примусову евакуацію населення із п'яти громад - 23 населених пунктів
Про це заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в етері телемарафону.
"Щойно підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію з 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. В дію вступає (розпорядження, - ред.) з моменту підписання, завдання поставлені. Сили і евакуаційні засоби підготовлені, щоб захистити і не наражати на небезпеку наше населення в цих населених пунтках", - сказав він.
За його словами, евакуюватися мають 6 тис. людей, зокрема, 425 дітей.
Також Артюх зазначив, що ситуація у Сумській області доволі напружена.
"Дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони, ефективна. Такого прикриття ще не було на Сумщині", - розповів очільник ОВА.
- 7 серпня повідомляли, що у 28 населених пунктах Донеччини залишається чотири тисячі дітей.
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