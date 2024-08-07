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Головна Війна з Росією Примусова евакуація на Донеччині триває, у 28 населених пунктах залишається чотири тисячі дітей, - Нацполіція
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Примусова евакуація на Донеччині триває, у 28 населених пунктах залишається чотири тисячі дітей, - Нацполіція

Тетяна Нижник
7 серпня, 2024 середа
16:37
Війна з Росією Евакуація мирного населення

Заходи з примусової евакуації дітей на Донеччині тривають безперервно

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Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу комунікації національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз у 28 населених пунктах на території Донецької області триває евакуація родин з дітьми. Працюють 20 груп, серед яких поліцейські евакуаційні загони "Білий Янгол”, поліцейські патрульної поліції, поліцейські парамедики та евакуаційні загони ДСНС. Всі 20 груп задіяні в повному обсязі і охоплюють всі ті громади, в яких оголошена евакуація. Загалом приблизно чотири тисячі дітей потрібно буде евакуювати. Цей процес триває постійно і не припиняється ніколи. Додаткові заходи введені для того, щоб врятувати життя дітей", - сказав він.

У населених пунктах, які розташовані на лінії фронту, дітей немає, каже Дяченко.

"Звісно, бувають винятки, коли хтось потайки повернувся, такі можливості не виключаємо. Але за всіма перевірками та останніми даними, в Торецьку дітей немає, і зараз там евакуація триває переважно людей середнього або похилого віку", - додав він.

  • Нагадаємо, Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації ухвалив рішення розширити перелік населених пунктів Донеччини, з яких примусово вивезуть родини з дітьми.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
поліція
Донеччина
окупанти
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