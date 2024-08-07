Примусова евакуація на Донеччині триває, у 28 населених пунктах залишається чотири тисячі дітей, - Нацполіція

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу комунікації національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз у 28 населених пунктах на території Донецької області триває евакуація родин з дітьми. Працюють 20 груп, серед яких поліцейські евакуаційні загони "Білий Янгол”, поліцейські патрульної поліції, поліцейські парамедики та евакуаційні загони ДСНС. Всі 20 груп задіяні в повному обсязі і охоплюють всі ті громади, в яких оголошена евакуація. Загалом приблизно чотири тисячі дітей потрібно буде евакуювати. Цей процес триває постійно і не припиняється ніколи. Додаткові заходи введені для того, щоб врятувати життя дітей", - сказав він.

У населених пунктах, які розташовані на лінії фронту, дітей немає, каже Дяченко.



"Звісно, бувають винятки, коли хтось потайки повернувся, такі можливості не виключаємо. Але за всіма перевірками та останніми даними, в Торецьку дітей немає, і зараз там евакуація триває переважно людей середнього або похилого віку", - додав він.