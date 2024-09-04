Родини з дітьми примусово евакуюють із низки населених пунктів Покровського й Краматорського районів Донеччини
З міркувань безпеки дітей у супроводі батьків або опікунів примусово евакуюють із низки населених пунктів двох районів Донецької області. Зокрема, у Покровську залишаються 26 тис. мешканців, понад тисяча з них - діти
Таке рішення одноголосно погодили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, - передає пресслужба Мінреінтеграції.
"Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема, з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальні пункти евакуації.
У безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, котрі їх супроводжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою, - додали в Мінреінтеграції.
Там нагадали, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безоплатно.
Водночас очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері телемарафону заявив, що в Покровську наразі залишаються 26 тис. людей, 1076 з них - діти.
"Зараз у місті залишається 26 тис. людей і 1076 дітей. Хочу нагадати, що місяць тому було вдвічі більше, понад 40 тис. осіб. Тобто за місяць виїхало понад 20 тис. осіб", - розповів він.
Філашкін зауважив, що в місті закриті понад 90% установ, які обслуговують мешканців, проте підкреслив, що роботу продовжують аптеки, сімейні лікарі, невеликі магазини й банкомати.
Глава ОВА також додав, що в Торецьку живуть 1,7 тис. українців, коли в Мирнограді залишилися не більше 50 людей і з міста вивезли майже всіх дітей.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки та Селидового.
- За даними місцевої влади, російські війська наблизилися майже впритул до Покровська. Окупанти базуються трохи більше ніж за 10 км від околиць міста, тож людей закликали евакуюватися. Станом на 2 вересня у Покровську, за даними МВА, залишалося близько 30 тисяч жителів. Кожного дня звідти виїжджають дві тисячі людей.
- За даними Мінреінтеграції, у межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року було вивезено понад 197 тисяч осіб.
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