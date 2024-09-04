Родини з дітьми примусово евакуюють із низки населених пунктів Покровського й Краматорського районів Донеччини

Таке рішення одноголосно погодили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, - передає пресслужба Мінреінтеграції.

"Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема, з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальні пункти евакуації.

У безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, котрі їх супроводжують, будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою, - додали в Мінреінтеграції.

Там нагадали, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безоплатно.

Водночас очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері телемарафону заявив, що в Покровську наразі залишаються 26 тис. людей, 1076 з них - діти.

"Зараз у місті залишається 26 тис. людей і 1076 дітей. Хочу нагадати, що місяць тому було вдвічі більше, понад 40 тис. осіб. Тобто за місяць виїхало понад 20 тис. осіб", - розповів він.

Філашкін зауважив, що в місті закриті понад 90% установ, які обслуговують мешканців, проте підкреслив, що роботу продовжують аптеки, сімейні лікарі, невеликі магазини й банкомати.

Глава ОВА також додав, що в Торецьку живуть 1,7 тис. українців, коли в Мирнограді залишилися не більше 50 людей і з міста вивезли майже всіх дітей.