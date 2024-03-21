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Війна з Росією: хроніка
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Європа не має своєї об’єднаної армії, сьогодні її захищає Україна, - депутат Європарламенту на КБФ

21 березня, 2024 четвер
20:52
Війна з Росією Депутат Європарламенту Антоніо Лопез-Істуріз Вайт

Європа понад 80 років живе без воєн і її мешканці не розуміють до кінця масштабів трагедії, яка відбувається в Україні

Про це заявив депутат Європейського парламенту (Іспанія), генеральний секретар Центристського Демократичного Інтернаціоналу Антоніо Лопез-Істуріз Вайт під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Українці мають зрозуміти, що для європейських суспільств потрібен деякий час, аби дійсно збагнути, що ця війна – це і наша війна", - сказав він.

Євросоюз, за словами євродепутата, не відреагував належним чином на війну на Балканах, коли анексували Крим та коли Росія здійснила вторгнення у Грузію.

"Зараз ми набагато зблизилися, але все-таки нам все ще далеко, аби адекватно діяти самим. Наша європейська армія – це українська армія. Ми не маємо своєї об’єднаної європейської армії, деякі країни більш віддані цій задачі, деякі - менше”, - заявив Вайт.

На думку парламентаря, наразі в Європі також відчутний брак уваги до війни в Україні з боку ЗМІ.

"Кожного дня пишуть про Газу і все менше про Україну. Я б закликав ЗМІ більшу увагу приділяти цьому. Якщо немає картинки, тексту люди втрачають інтерес", - зазначив євродепутат.

"Для демократично налаштованих політиків нашим обов'язком вважається інформування людей. Ми маємо об’єднувати і привертати на свій бік тих, хто схиляється до ультраправих поглядів. Це важливо, аби об'єднати Європу", - підсумував він.

16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України, проходить 21-22 березня. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".

Теги:
Суспільство
ЄС
Іспанія
ЗСУ
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