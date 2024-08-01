F-16 - перший крок до Повітряних сил ЗСУ нового зразка, - військовий експерт Самусь

Про це розповів військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері телеканалу "Еспресо".

"Це дійсно початок переозброєння та нової ери. F-16 — це перший крок до нового зразка Повітряних Сил, і це дійсно надзвичайно важливо. Ми говорили близько 20 років, що якраз на рубежах 2025 нам потрібно повністю переходити на західні літаки. В принципі так і вийшло, але при інших обставинах. Я б не казав поки про наступну лінійку. Адже велися переговори по Gripen, французьких літаках різних модифікацій. Особливо зважаючи на те, як розвивається безпілотна авіація, важко сказати, які авіаційні платформи будуть ефективніші через 20 років, чи це буде традиційний літак, чи все-таки безпілотна платформа", - повідомив він.

Психологічний фактор на росіян спрацює тоді, коли за допомогою F-16 буде збито перший десяток Су-34, вважає Самусь.

"Це можна прирівняти до того, як ми збили два А-50, які давали інформацію і цілевказання тактичній авіації Повітряних Сил РФ. Тоді це означало, що росіяни на голову вище нас. Після збиття А-50 психологічний ефект був дуже потужний, тому що росіяни тепер працюють в основному інформацією, яка є на бортових радарах самих літаків. Поки що це дозволяє їм панувати в повітрі. Наші радянські літаки не можуть конкурувати якраз по дальності радару, ефективності радарів бортових, які знаходяться власне на наших МіГ-29 чи Су-27", - зазначив він.

Якщо F-16 будуть мати підсвітку з АВАКСів, або нарешті Україні передадуть шведські літаки дальнього радіолокаційного визначення, це означатиме, що ми будемо на голову вище росіян: "Психологічний ефект буде після того, як ми зіб’ємо кілька — до десятка Су-34, після чого їх використання просто припиниться. Адже на всю Росію залишилась лише сотня Су-34, це з урахуванням загроз НАТО, Китаю і так далі. Тобто вони не можуть ризикувати таким чином, бо не можуть виробляти зараз кілька десятків Су-34 на рік. Вони ледве десяток витягують. Ба більше, навряд чи вони взагалі зможуть випускати ці літаки без допомоги Китаю. Санкції діють у високотехнологічних сферах. Росіяни будуть берегти свої літаки", - резюмував військовий експерт.