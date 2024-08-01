Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією F-16 - перший крок до Повітряних сил ЗСУ нового зразка, - військовий експерт Самусь
Ексклюзив

F-16 - перший крок до Повітряних сил ЗСУ нового зразка, - військовий експерт Самусь

Тетяна Нижник
1 серпня, 2024 четвер
23:10
Війна з Росією Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

F-16 - перший західний літак відповідного рівня у складі Повітряних сил. Це початок нової авіаційної ери

Зміст

Про це розповів військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері телеканалу "Еспресо".

"Це дійсно початок переозброєння та нової ери. F-16 — це перший крок до нового зразка Повітряних Сил, і це дійсно надзвичайно важливо. Ми говорили близько 20 років, що якраз на рубежах 2025 нам потрібно повністю переходити на західні літаки. В принципі так і вийшло, але при інших обставинах. Я б не казав поки про наступну лінійку. Адже велися переговори по Gripen, французьких літаках різних модифікацій. Особливо зважаючи на те, як розвивається безпілотна авіація, важко сказати, які авіаційні платформи будуть ефективніші через 20 років, чи це буде традиційний літак, чи все-таки безпілотна платформа", - повідомив він.

Психологічний фактор на росіян спрацює тоді, коли за допомогою F-16 буде збито перший десяток Су-34, вважає Самусь.

"Це можна прирівняти до того, як ми збили два А-50, які давали інформацію і цілевказання тактичній авіації Повітряних Сил РФ. Тоді це означало, що росіяни на голову вище нас. Після збиття А-50 психологічний ефект був дуже потужний, тому що росіяни тепер працюють в основному інформацією, яка є на бортових радарах самих літаків. Поки що це дозволяє їм панувати в повітрі. Наші радянські літаки не можуть конкурувати якраз по дальності радару, ефективності радарів бортових, які знаходяться власне на наших МіГ-29 чи Су-27", - зазначив він.

Якщо F-16 будуть мати підсвітку з АВАКСів, або нарешті Україні передадуть шведські літаки дальнього радіолокаційного визначення, це означатиме, що ми будемо на голову вище росіян: "Психологічний ефект буде після того, як ми зіб’ємо кілька — до десятка Су-34, після чого їх використання просто припиниться. Адже на всю Росію залишилась лише сотня Су-34, це з урахуванням загроз НАТО, Китаю і так далі. Тобто вони не можуть ризикувати таким чином, бо не можуть виробляти зараз кілька десятків Су-34 на рік. Вони ледве десяток витягують. Ба більше, навряд чи вони взагалі зможуть випускати ці літаки без допомоги Китаю. Санкції діють у високотехнологічних сферах. Росіяни будуть берегти свої літаки", - резюмував військовий експерт.

  • Bloomberg із посиланням на анонімні джерела повідомляє, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення про прибуття в Україну першої партії винищувачів F-16 та заявив, що вони нібито будуть збиті.
  • Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що F-16 не змінять хід війни на полі бою.
Теги:
Новини
Світ
Україна
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
F-16
Військові новини
зброя для України
Авіація
Читайте також:
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
Андріївська церква
Автор Крістіна Слончак
31 липня, 2024 середа
Медовий Спас, Маковія та Перенесення чесного Хреста: традиції та значення свят
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 44.25
    Продаж 44.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 серпня
00:32
Верховна Рада
Комітет Ради виступив із заявою щодо кампанії з дискредитації законопроєктну про заборону РПЦ в Україні
00:25
Інфографіка
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 6-го дня змагань
2024, четвер
1 серпня
23:56
Оновлено
журналіст WSJ Еван Гершкович
Росія та Захід провели обмін ув'язненими: що відомо
23:47
Очільниця Парижа вручила українським спортсменам нагороду міста - золоту медаль "Вермей"
23:29
Оновлено
корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський"
У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета "Гетьман Іван Виговський"
23:07
ЗСУ
Ворог найактивніше штурмує на Покровському й Торецькому напрямках: ситуація на фронті
22:52
Оновлено
нафта
ЄС відхилив прохання Угорщини про консультації через зупинку постачання нафти "Лукойл"
22:36
щеплення вакцинація
Стартувала всеукраїнська кампанія з посилення вакцинації проти трьох хвороб
22:29
Камала Гарріс
Демократи розпочали голосування, щоб офіційно висунути Гарріс кандидаткою в президенти США
22:21
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
"Наші гроші" з'ясували, що тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами. У МОЗ і БФ відреагували
22:16
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Експолонена Валерія Суботіна власними світлинами з "Оленівки" нагадала про умови утримання українських військовополонених
21:40
У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
F-16 в Україні та паритет у повітряному просторі: що зміниться на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:16
телефон
В Instagram зафіксували масовий збій: у деяких користувачів зникли дані з архівів
20:57
"Полісся" програло "Олімпії" в Лізі конференцій
20:55
фейк
"Україна почала масову підготовку жінок до бойових дій": російські фейки та маніпуляції за 1 серпня
20:32
пожежа на НПЗ в Омську
В РФ спалахнула пожежа на нафтозаводі в Омську
20:16
Cестри Кіченок
Олімпіада-2024: Україна закінчила виступи в тенісі без медалей
20:08
OPINION
Володимир Єшкілєв
Як мольфари укладали політичну мапу повоєнної України
20:00
Зеленський
Зеленський анонсував кадрові рішення на рівні уряду
19:54
Ізраїль
В Ізраїлі закликають громадян уникати поїздок за кордон: Іран, ХАМАС та "Хезболла" можуть мститися за вбивства
19:44
Очільник МОН Оксен Лісовий
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
19:38
ЗСУ, зброя, Міноборони
Генштаб пропонує запровадити механізм мобілізації без ТЦК
19:19
Алжирка Іман Хеліф (у червоному) б’є італійку Анджелу Каріні в попередньому боксерському поєдинку 1/8 фіналу
Гендерний скандал у жіночому боксі: італійка на Олімпіаді зупинила бій із "біологічним чоловіком"
19:06
Ексклюзив
шахед
У Defense Express проаналізували, наскільки точно безпілотник може влучати в ціль
19:05
Дмитро Пєсков
У Росії прокоментували їхню можливу участь у Саміті миру
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 890-го дня війни: Росія втратила за липень в Україні понад 35 тис. військових, а в ГУР показали, як нищать склади та засоби РЕБ ворога
18:57
Аналітика
Tomahawk
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
18:50
Андрей Пленкович
Хорватія готова постачати нафту Угорщині та Словаччині, - премʼєр Пленкович
18:43
Оновлено
РФ цілий день атакувала Нікопольщину: загинули дві людини, ще двох поранено
18:33
"Шлях солдата": В Україні відбувся допрем'єрний показ документального проєкту про мобілізацію
18:24
Андрій Юсов
Проти російських найманців у Судані, Сирії та Малі було ще кілька операцій, - Юсов
18:12
міст Патона
Столична влада вимагає від уряду негайно перекрити й відреставрувати міст Патона
18:04
OPINION
Ірина Геращенко
Про "свободу слова" в Україні
17:56
Штучний інтелект, ШІ
У Євросоюзі набув чинності закон щодо регулювання штучного інтелекту
17:53
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Україна в липні вперше запустила більше ударних БПЛА, ніж Росія,- Forbes
17:45
ДТП на Кіровоградщині
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: експравоохоронця, через дії якого загинули 3 дівчини, засудили до 11 років ув'язнення
17:41
електроенергія
Енергетики не прогнозують вимкнень світла в Україні 2 серпня
17:28
Вступні екзамени
У межах вступної кампанії 2024 до вишів подали заяви на 33% менше абітурієнтів, ніж у 2023 році
17:26
Меган Ті Сталліон
Реперка Меган Ті Сталліон виступила на передвиборчому мітингу Камали Гарріс з нецензурним хітом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV