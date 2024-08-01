У Кремлі відреагували на повідомлення про прибуття в Україну перших F-16

Про це повідомляє РІА Новини.

За словами Пєскова, постачання Україні F-16 нібито не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: "Їхня кількість буде поступово зменшуватися, їх будуть збивати... Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть".

Пєсков додав, що "жодної чарівної таблетки та панацеї у київського режиму немає, вони повинні усвідомлювати".