У Кремлі відреагували на повідомлення про прибуття в Україну перших F-16
Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення про прибуття в Україну першої партії винищувачів F-16 та заявив, що вони нібито будуть збиті
Про це повідомляє РІА Новини.
За словами Пєскова, постачання Україні F-16 нібито не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: "Їхня кількість буде поступово зменшуватися, їх будуть збивати... Але, звичайно, ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті ці поставки не матимуть".
Пєсков додав, що "жодної чарівної таблетки та панацеї у київського режиму немає, вони повинні усвідомлювати".
- 31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
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