Військовий експерт Жмайло розповів, чи варто очікувати, що F-16 стануть панацеєю на полі бою

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Окрім війни на полі бою та у повітрі, йде величезна інформаційна війна. Можливо, ми не побачимо офіційних заяв від Генштабу та командування Повітряних сил щодо отримання F-16. Лише з часом українці дізнаються про застосування цієї зброї на полі бою", - зауважив Жмайло.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці нагадав, що рік тому, коли Україна очікувала Patriot, українська система ППО збила сучасні російські аеробалістичні цілі, які до того не могла подолати. Тоді довгий час суспільство вимагало від перших офіційних осіб держави заяв щодо того, чи отримала Україна Patriot. Під величезним тиском суспільства командування визнало факт отримання цієї зброї.

"Інформація щодо надання західної зброї тримається в таємниці. Оскільки ворог ретельно її вивчає і відповідно коригує свої плани щодо подальших ударів по території України", - наголосив Жмайло.

Військовий експерт вважає, що перші винищувачі F-16 вже надходять в Україну.

"Цього літа ми отримаємо невелику кількість F-16. Через обмежену кількість машин ми будемо застосовувати їх точково. Великим викликом є збереження винищувачів, оскільки ворог полюватиме на них. Але не варто очікувати, що F-16 у таких кількостях стануть переломною панацеєю на полі бою. Вони допоможуть завдавати точкові удари. Але говорити, що вони змінять хід війни на полі бою, наразі не доводиться", - додав Жмайло.