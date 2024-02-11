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F-16 з українськими мітками: Ігнат розповів, що у росіян викликало занепокоєння

11 лютого, 2024 неділя
12:11
Війна з Росією літак з українськими мітками

Фото винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками змусило росіян понервувати. Повітряні сили заявили, що вже готують інфраструктуру для нових літаків

Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Безумовно, F-16, якщо прийде в Україну, стане ласою ціллю для окупантів. Тому маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, повірте, була адаптована. Тому що зробити капітальною її це не дуже простий процес. І особливо, коли ми знаходимося під щоденними обстрілами. Тому адаптація інфраструктури відбувається, пілоти навчаються. Інтерв’ю ви бачили, нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються", - сказав він.

За словами Ігната, ті літаки F-16, які будуть в України, "це будуть українські літаки, це вже українська зброя, уже з дійсно нанесеними маркуваннями, тризубами, кружками і бортовими номерами".

На питання, чи підтверджує він, що літак на фото, розфарбований і розмічений згідно з українськими стандартами, Ігнат відповів: "Я ж кажу, я хотів би залишити це на розсуд російських пабліків".

  • Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.
Теги:
Україна
F-16
допомога Україні
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