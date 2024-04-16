"Фантастична рентабельність": Литвиненко пояснив ефект від ударів дронами по території РФ

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко заявив в інтерв'ю виданню The Economist.

На думку Литвиненка, неясно, чи припинить Путін колись агресію та окупацію щодо України, але Україна має ухвалити та втілювати військову стратегію, яка спробує змусити главу Кремля це зробити.

Секретар РНБО переконаний, що удари дронами по цілях у глибині російської території є ключовою частиною цієї стратегії.

Білий дім та президент США Джо Байден, нагадує The Economist, публічно виступають проти подібних українських операцій, стверджуючи, що вони є контрпродуктивними і ведуть до ескалації. Однак, на думку Литвиненка, вони необхідні для продовження тиску на Путіна.

Секретар РНБО пояснив, що атаки територією РФ обмежують президенту країни-окупанта простір для маневру і допомагають переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни обходиться дорожче, ніж її припинення.

На відміну від Росії, Україна не атакує мирних жителів, зазначив Литвиненко, цілями стають лише військові кораблі, військові літаки та нафтова інфраструктура.

Секретар РНБО наголосив, що один український удар по летовищу може пошкодити "сім, 10, 15 літаків" окупантів вартістю понад $30 млн кожен, у той час, як реалізація такої операції для України обходиться менш ніж у $2 млн. За оцінкою Литвиненка, "це фантастично рентабельно" та асиметрична тактика України "ціною в копійки" завдає серйозної шкоди окупантам.