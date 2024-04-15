"Це було б зрадою": секретар РНБО Литвиненко – про територіальні поступки РФ в обмін на мир

Таку думку він висловив в інтерв'ю The Economist.

Литвиненко застеріг західних партнерів, які нав'язують Україні мир на умовах РФ: "Путін брехав, бреше і буде брехати".

За його словами, поступка території Росії в обмін на мир була б "жорстокою зрадою" українців, які залишилися під насильницькою окупацією.

"Але є і більш прагматична причина відмовитися від цього. Угода, укладена із затятим брехуном, імовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує отримати більше за два-три роки", - цитує Литвиненка видання.

Російський лідер захопився ідеєю завоювання України, наголосив Литвиненко.

"Наступного разу він не помилиться, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами воєнного мистецтва", - резюмував секретар РНБО.