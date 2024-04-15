"Це було б зрадою": секретар РНБО Литвиненко – про територіальні поступки РФ в обмін на мир
Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що територіальні поступки РФ в обмін на мир були б жорстокою зрадою українців, які залишилися в окупації
Таку думку він висловив в інтерв'ю The Economist.
Литвиненко застеріг західних партнерів, які нав'язують Україні мир на умовах РФ: "Путін брехав, бреше і буде брехати".
За його словами, поступка території Росії в обмін на мир була б "жорстокою зрадою" українців, які залишилися під насильницькою окупацією.
"Але є і більш прагматична причина відмовитися від цього. Угода, укладена із затятим брехуном, імовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує отримати більше за два-три роки", - цитує Литвиненка видання.
Російський лідер захопився ідеєю завоювання України, наголосив Литвиненко.
"Наступного разу він не помилиться, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами воєнного мистецтва", - резюмував секретар РНБО.
- Раніше цього місяця WP написала, що Дональд Трамп планує змусити Україну до територіальних поступок РФ. Його радник це заперечує.
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