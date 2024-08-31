Фашизація російського люмпена несе загрози для самого Путіна, - політолог Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фашизація російського люмпена несе загрози й Путіну. Ми продовжуємо чекати, коли величезна кількість росіян вийде на масові антивоєнні демонстрації. Цього ніколи не станеться. Оскільки це тоталітарна держава. Лідери антивоєнного руху вбиті, кинуті в тюрми або вигнані з країни. Партії проти війни там немає в політичному просторі. Все там звузилось до так званого z-бидла й прихильників війни. Ці прихильники вже дуже розчаровані Путіним, його недієздатністю реалізувати свою програму. Для Путіна зараз найбільш небезпечні не ті, хто його ненавидить за те, що він розвʼязав війну, а ті, хто його ненавидить за те, що він цю війну програє. В їхніх z-каналах аргументація дуже нагадує слова Пригожина", - пояснив Піонтковський

Політолог зауважив, що в Росії все частіше почали критикувати самого Путіна.

"Пригожин не атакував безпосередньо Путіна, а безжалісно критикував міноборони РФ - Шойгу й Герасимова. Так сьогодні діють z-воєнкори. Просто ще й існує критика Путіна. Це для Путіна дуже небезпечно", - додав він.