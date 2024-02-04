Forbes: 500 танків для наступу на Харківщині - РФ планує захопити Куп'янськ до березня 2024 року
Російська армія, ймовірно, підготувала щонайменше 500 танків для можливих наступальних дій у Харківській області. Окупанти намагатимуться захопити Куп'янськ до березня 2024 року. Україна відреагувала
Про це пише Forbes.
"РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області, й частину Харківської області до річки Оскіл", - йдеться в повідомленні Українського центру оборонних стратегій.
Зазначається, що російська армія підготувала близько 500 танків, понад 600 бойових машин та щонайменше 40 тисяч окупантів.
Крім цього, ворог намагатиметься захопити ці території до березня через майбутні президентські вибори в Росії: "Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні".
Реакція України
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти з початку повномасштабного вторгнення не полишають намірів захопити Харківську область. Голова ОВА наголосив, що цей напрямок для РФ логістично важливий.
"Вже понад пів року на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності. Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні Сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки", - написав Синєгубов.
- Окупанти збільшили кількість наступальних дій на Куп'янському напрямку. Особливо складна ситуація в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.
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