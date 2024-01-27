РФ посилила наступ на Куп'янському напрямку, але голова ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область
Окупанти збільшили кількість наступальних дій на Куп'янському напрямку. Особливо складна ситуація в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.
"Так, дійсно, наші воїни відбили близько 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними Силами", - розповів він.
Синєгубов також не виключає, що РФ може відновити ширший наступ на Харківську область, тому місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.
За словами очільника ОВА, внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, у тому числі дитина. Близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждали 20 дітей. За січень пошкоджено щонайменше 200 будинків у Харківській області.
- В операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни другу добу поспіль проводять по 50 бойових зіткнень щоденно.
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