РФ посилила наступ на Куп'янському напрямку, але голова ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

"Так, дійсно, наші воїни відбили близько 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними Силами", - розповів він.

Синєгубов також не виключає, що РФ може відновити ширший наступ на Харківську область, тому місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

За словами очільника ОВА, внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, у тому числі дитина. Близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждали 20 дітей. За січень пошкоджено щонайменше 200 будинків у Харківській області.