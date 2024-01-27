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Війна з Росією: хроніка
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"По 50 бойових зіткнень щоденно": Тарнавський заявив, що окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій

27 січня, 2024 субота
12:07
Війна з Росією

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни другу добу поспіль проводять по 50 бойових зіткнень щоденно

Про це поінформував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно", - написав він.

За його словами, в полон за тиждень здалися півтора десятка окупантів.

Також ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ Таврія 100 авіаударів.

"В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину", - додав Тарнавський.

26 січня окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів. Загальні втрати РФ склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Також нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів, розповів командувач ОСУВ "Таврія".

  • На Бахмутському ЗСУ виявили місця накопичення противника та зупинили спроби наступу РФ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
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