"По 50 бойових зіткнень щоденно": Тарнавський заявив, що окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій

Про це поінформував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно", - написав він.

За його словами, в полон за тиждень здалися півтора десятка окупантів.

Також ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ Таврія 100 авіаударів.

"В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину", - додав Тарнавський.

26 січня окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів. Загальні втрати РФ склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Також нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів, розповів командувач ОСУВ "Таврія".