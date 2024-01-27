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ЗСУ зупинили спроби наступу РФ на Бахмутському напрямку, окупанти зазнали втрат, - полковник ЗСУ Сідорін

27 січня, 2024 субота
10:39
Війна з Росією Карта. Бахмут_2401

На Бахмутському ЗСУ виявили місця накопичення противника та зупинили спроби наступу РФ

Про це повідомив командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін у етері телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається складною. Противник зосередив основні зусилля на населених пунктах: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. За минулу добу ЗСУ відбили вісім спроб проведення штурмових дій противника. Також було виявлено декілька місць накопичення ворога. Армія РФ намагалася розпочати наступ, але за допомогою БПЛА ворога було виявлено та нанесено вогневі ураження артилерійськими підрозділами. Окупанти зазнали втрат та відмовились від своїх наступальних дій", - розповів Сідорін.

За його словами, 4-та бригада оперативного призначення "Рубіж" вдало знищує противника на підході або в місцях їх накопичення.

"Ми поєднали комплекс застосування розвідувальних дронів, FPV-дронів та підрозділів артилерії. Минулого тижня було знищено декілька артилерійських систем противника, що дало змогу значно зменшити вогневе ураження по наших підрозділах", - додав він.

Сьогодні збільшується тенденція застосування броньованої техніки РФ. Це пов'язано з погіршенням погодних умов та відсутності успіху ворога, зауважив Сідорін.

"Вибори в РФ наближаються, успіхів та масштабних захоплених територій противник не має. Тому для захоплення декількох сотень метрів, покласти декілька сотень життів військовослужбовців разом з технікою, є нормою для окупантів", - зазначив він.

На Бахмутському напрямку Російська Федерація застосовує підрозділи "Російського добровольчого корпусу", повітряно-десантні, мотопіхотні та сформовані з громадян окупованої Луганської області, розповів Сідорін.

"Також серед підрозділів РФ спостерігаються громадяни іноземного походження, це емігранти або заробітчани. Їм пропонують російське громадянство і після отримання паспорта вони направляються на фронт", - сказав він.

Також полковник ЗСУ розповів про відновлення наступальних дій у 2024 році.

"Хочеться швидше звільнити нашу територію, але все залежить від постачання боєприпасів, які нам надходить. Чим більше буде боєприпасів і засобів для ведення бойових дій, тим менше буде втрат. Питання, чи готові ми зараз проводити наступальні дії, з обмеженим постачанням і чи готові до таких втрат", - сказав Сідорін.

Сьогодні потрібно стабілізувати виробництво зброї. Коли буде підтримка, достатня кількість озброєння, мобілізаційний ресурс та сприятливі умови, тоді потрібно активно проводити бойові та наступальні дії, вважає він.

"Ми повинні підготувати резерви після проведення мобілізації, в нас мають бути ресурси для ведення наступальних дій. Тоді, звичайно буде вказівка, команда, підтримка громадян і ми почнемо звільняти нашу територію. На даний час на нашому напрямку ми стоїмо в активній обороні та не даємо противнику просуватися. Ми знищуємо резерви, які ворог накопичив, це оптимальний варіант ведення бойових дій", - резюмував він.

  • 26 січня пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається посунути оборону ЗСУ.
Теги:
зброя
військові
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
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