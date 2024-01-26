На Бахмутському напрямку РФ сконцентрувала значне угруповання, - 26-а артбригада ім. генерал-хорунжого Дашкевича

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ситуація складна. Ворог намагається виконати завдання, яке йому поставив вищий штаб. Тобто росіяни намагаються посунути нашу оборону в напрямку Часів Яра. Минулої доби противник намагався контратакувати у напрямку Богданівки, Іванівського", - зауважив Калашніков.

За словами пресофіцера 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Дашкевича, на південному фланзі Бахмута, в напрямку Кліщіївки, Андріївки ворог теж намагається атакувати.

"Росіяни зібрали на цьому напрямку значне угруповання. Біля Богданівки ворог залучив повітряно-десантні війська, піхотний підрозділ та посилився добровільно-штурмовим об'єднанням", - наголосив Калашніков.