На Бахмутському напрямку РФ сконцентрувала значне угруповання, - 26-а артбригада ім. генерал-хорунжого Дашкевича
Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається посунути оборону ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку ситуація складна. Ворог намагається виконати завдання, яке йому поставив вищий штаб. Тобто росіяни намагаються посунути нашу оборону в напрямку Часів Яра. Минулої доби противник намагався контратакувати у напрямку Богданівки, Іванівського", - зауважив Калашніков.
За словами пресофіцера 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Дашкевича, на південному фланзі Бахмута, в напрямку Кліщіївки, Андріївки ворог теж намагається атакувати.
"Росіяни зібрали на цьому напрямку значне угруповання. Біля Богданівки ворог залучив повітряно-десантні війська, піхотний підрозділ та посилився добровільно-штурмовим об'єднанням", - наголосив Калашніков.
- Росіяни протягом минулої доби ввели активні бойові дії на Мар'їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів.
- Російські окупанти почали частіше використовувати хімічну зброю, а також новий вид гранат з отруйними речовинами.
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