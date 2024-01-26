Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Бахмутському напрямку РФ сконцентрувала значне угруповання, - 26-а артбригада ім. генерал-хорунжого Дашкевича
Ексклюзив

На Бахмутському напрямку РФ сконцентрувала значне угруповання, - 26-а артбригада ім. генерал-хорунжого Дашкевича

26 січня, 2024 п'ятниця
09:33
Війна з Росією Карта. Бахмут_2401

Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається посунути оборону ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ситуація складна. Ворог намагається виконати завдання, яке йому поставив вищий штаб. Тобто росіяни намагаються посунути нашу оборону в напрямку Часів Яра. Минулої доби противник намагався контратакувати у напрямку Богданівки, Іванівського", - зауважив Калашніков.

За словами пресофіцера 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Дашкевича, на південному фланзі Бахмута, в напрямку Кліщіївки, Андріївки ворог теж намагається атакувати.

"Росіяни зібрали на цьому напрямку значне угруповання. Біля Богданівки ворог залучив повітряно-десантні війська, піхотний підрозділ та посилився добровільно-штурмовим об'єднанням", - наголосив Калашніков. 

  • Росіяни протягом минулої доби ввели активні бойові дії на Мар'їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів.
  • Російські окупанти почали частіше використовувати хімічну зброю, а також новий вид гранат з отруйними речовинами. 
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Читайте також:
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Іл-76 РФ
25 січня, 2024 четвер
РФ використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні, - ISW
Андрій Юсов
25 січня, 2024 четвер
Падіння Іл-76: до моргу доставили 5 тіл, на борту мали перебувати російські VIP-персони, - Юсов
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 січня
09:33
Вночі окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині: поранено 6 людей, серед них діти
09:32
На фото: Мілош Бикович
"Підтримує геноцид": Україна звернулася до HBO через участь проросійського Мілоша Биковича у "Білому лотосі"
09:29
Інтерв’ю
Євгенія Кузнєцова – письменниця, дослідниця.
Як народилися "Спитайте Мієчку", "Драбина" та інші книги Євгенії Кузнєцової. Розмова Еспресо
09:17
Фінляндія
Кандидати у президенти Фінляндії виступили за найжорсткішу позицію щодо РФ з часів Другої світової війни
09:14
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: у Харкові зросла кількість загиблих
09:04
Херсон
Росіяни вночі вдарили ракетами по Херсону: постраждала жінка, є пошкодження інфраструктури
09:02
Ексклюзив
Карта. Куп'янськ-Сватове_2401
На Куп'янському напрямку є "Бермудський трикутник", де ворог зазнає великих втрат, - 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого
09:02
Роберт Фіцо
У Братиславі на акцію протесту проти уряду прем'єра Роберта Фіцо вийшли 27 тис. людей
08:57
Сергій Наєв
Біля кордону Сумської області велика загроза російських ДРГ, - Наєв
08:31
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії: вони можуть нести до 14 "калібрів"
08:07
Крим
Окупанти запровадили особливий режим перетину адмінкордону Криму з Херсонщиною
08:05
Оновлено
БМП. вбиті росіяни
РФ втратила у масштабній війні вже понад 380 тис. військових, 6265 танків і 9082 артсистеми, - Генштаб
08:02
OPINION
Євген Дикий
Як Росія використовує пасивний опір ухилянтів
07:58
Кім Чен Ин
Bloomberg розповіло, що втримує Кім Чен Ина від нападу на Південну Кореєю
07:40
Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю
Латвія відкрила понад 250 справ про спроби росіян і білорусів возити підсанкційні товари через кордон
07:30
Ілюстративне фото
Китай попросив Іран стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, - Reuters
07:17
Дрон Ingenuity
Гелікоптер NASA Ingenuity завершив місію на Марсі та назавжди припинив польоти
07:05
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
Пентагон: даних про нові постачання зброї КНДР до РФ немає, але їхня співпраця може вплинути на безпеку в Європі
07:00
росія мобілізація орки окупанти
Кремль більше не пропонує помилування засудженим, які йдуть на війну, і суттєво змінює умови їх служби, - ISW
06:51
Володимир Путін
Путін надіслав сигнал США про готовність до переговорів щодо війни в Україні, - Bloomberg
06:46
Ван Ї
Радник Байдена Салліван зустрінеться в Таїланді з очільником МЗС Китаю Ван Ї
06:39
відеокамера
В Україні тисячі камер спостереження можуть передавати інформацію китайським компаніям, - "Схеми"
06:28
Ексдепутатам ОПЗЖ оголосили підозри у викраденні 32 суден торговельного флоту України
06:18
ІЛ-76
Падіння Іл-76: ООН не може перевірити, чи були присутні українські військовополонені на борту літака
06:11
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що РФ попередила Україну про нібито перевезення військовополонених літаком Іл-76
04:33
Рік Граймс, Ходячі мерці, Ендрю Лінкольн
AMC показала фінальний трейлер спін-оффу "Ходячих мерців" про Ріка і Мішон
04:02
Шмигаль
"Цього року прем'єра Шмигаля знімуть": добірка російських фейків за 25 січня
03:21
Андрій Гонковський і Тана Пренткович
"Імпульсивне рішення": блогерка Пренткович перепросила за відпочинок чоловіка на Мальдівах
02:44
Оновлено
Андрій Шевченко
У ФІФА відреагували на призначення Шевченка президентом УАФ
01:59
без світла, свічка блекаут
У Курській області населений пункт залишився без електроенергії та опалення: губернатор звинуватив Україну
01:15
Марлон Гомес
"Шахтар" купив футболіста молодіжної збірної Бразилії, - інсайдер
00:59
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Падіння Іл-76: Лубінець розповів, що в так званому списку на обмін, поширеному РФ, є прізвища тих, кого вже обміняли
00:36
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний допоміг "Борнмуту" знищити "Свонсі" в Кубку Англії
00:35
Джеймс О'Браєн
США допоможуть Україні перемогти. Це стратегічна мета, – помічник держсекретаря О'Браєн
00:03
потяг Варшава – Рава-Руська
УЗ планує за допомогою дронів охороняти інфраструктуру на залізниці
2024, четвер
25 січня
23:53
кібератака
В Україні зріс рівень кіберзагроз для сектора комунікацій: як захиститися
23:34
Румунія, прапор Румунії
Уряд Румунії ухвалив рішення про підтримку фермерів, які блокували кордон з Україною
23:29
Ексклюзив
FPV-дрони
Складати дрони вдома вже зголосилися понад 10 тис. охочих, – керівниця БФ Dignitas
23:28
санкції проти Росії
РФ у 2023 році імпортувала американські та європейські чипи на понад $1 млрд, - Bloomberg
23:18
суд гаага
Після рішення суду в Гаазі: ХАМАС оголосив нові умови припинення вогню у Газі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV