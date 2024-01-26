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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ втратила у масштабній війні вже понад 380 тис. військових, 6265 танків і 9082 артсистеми, - Генштаб
Оновлено

РФ втратила у масштабній війні вже понад 380 тис. військових, 6265 танків і 9082 артсистеми, - Генштаб

26 січня, 2024 п'ятниця
08:05
Війна з Росією БМП. вбиті росіяни

Росіяни протягом минулої доби ввели активні бойові дії на Мар'їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів

Про це 26 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб.
  • танків ‒ 6265 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16) од.
  • артилерійських систем – 9082 (+15) од.
  • РСЗВ – 972 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 660 (+0) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+0) од.
  • крилатих ракет ‒ 1845 (+1) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064  (+20) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1425 (+5) од.

Зведення Генштабу: Окупанти намагаються штурмувати Мар'їнський напрямок, ЗСУ відбили 25 атак

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Російська армія завдала 2 ракетних та 19 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Комісарове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Ставки Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони важливу ціль та 3 райони зосередження противника

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • Протягом доби 25 січня відбулось 65 бойових зіткнень. Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили 9 російських атак.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Мелітополь
ППО
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Куп'янськ
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