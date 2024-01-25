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Сили оборони за добу відбили 9 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

25 січня, 2024 четвер
19:57
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби 25 січня відбулось 65 бойових зіткнень. Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили 9 російських атак

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 25 січня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Не виявлено ознак формування наступальних угруповань. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють  населені пункти з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Комісарового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед яких Зноб-Трубчевська, Марчихина Буда, Павлівка, Запсілля, Заруцьке, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Макіївки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку українськими військами відбито 7 атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де росіяни без успіху намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Дружківки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 4 атаки в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Там ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут РФ 20 разів безрезультатно намагалася покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Старомайорське, Вугледар, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони було відбито 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ставки Миколаївської області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися населені пункти Херсонської області: Львове, Тягинка, Іванівка.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безрезультатних штурмів позицій українських військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано удару по 1 району зосередження особового складу противника.

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