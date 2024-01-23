Гальмування допомоги від США буде компенсоване допомогою країн ЄС, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, усі визнають, що саме обмеження з постачанням певних озброєнь і американської допомоги впливає на те, що ЗСУ вже почали економити боєприпаси. ЗСУ не можуть у повному обсязі розраховувати на ті показники, які нам потрібні для ведення ефективної оборони й наступальних дій", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, наступні декілька місяців будуть супроводжуватися активною обороною з боку ЗСУ.

"Тобто утримання противника, побудова фортифікаційних споруд, підготовка резервів з розрахунком на власні можливості й на допомогу європейських партнерів. Ми бачимо, що кількість допомоги від Британії, Німеччини, Франції збільшується. Таким чином перше півріччя, допоки США гальмує допомогу, буде компенсовано допомогою з європейських країн", - наголосив Згурець.

22 січня президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову, під час якої обговорили нагальну потребу в додатковому фінансуванні України для її захисту від агресії РФ.

Спецпредставниця з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер заявила, що Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів, якщо американський конгрес схвалить фінансування України.





