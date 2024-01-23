Гальмування допомоги від США буде компенсоване допомогою країн ЄС, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що наступні декілька місяців супроводжуватимуся активною обороною з боку ЗСУ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Дійсно, усі визнають, що саме обмеження з постачанням певних озброєнь і американської допомоги впливає на те, що ЗСУ вже почали економити боєприпаси. ЗСУ не можуть у повному обсязі розраховувати на ті показники, які нам потрібні для ведення ефективної оборони й наступальних дій", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, наступні декілька місяців будуть супроводжуватися активною обороною з боку ЗСУ.
"Тобто утримання противника, побудова фортифікаційних споруд, підготовка резервів з розрахунком на власні можливості й на допомогу європейських партнерів. Ми бачимо, що кількість допомоги від Британії, Німеччини, Франції збільшується. Таким чином перше півріччя, допоки США гальмує допомогу, буде компенсовано допомогою з європейських країн", - наголосив Згурець.
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