Галущенко попередив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої електропостачання

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні.

"Вже понад десятиліття Росія завдає масштабних руйнувань Україні — від незаконної анексії Криму та окупації Східної України до окупації Запорізької АЕС. Ми й надалі спостерігаємо тяжкі наслідки проросійської військової агресії проти України. Ця війна підриває міжнародне право та створює значну загрозу для ядерної безпеки. Неприпустимо, що під загрозою опинилася не лише Україна, а й увесь європейський регіон", – сказав міністр.

За його словами, наразі Росія продовжує ігнорувати місію МАГАТЕ, спрямовану на мирне використання ядерної енергії, і це підкреслює нагальну потребу у рішучих діях для відновлення верховенства міжнародного права та забезпечення глобальної ядерної безпеки.

Галущенко наголосив, що наразі під загрозою перебувають атомні станції, що розташовані і працюють на підконтрольній Україні території. Зокрема, російські ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України продовжують створювати ризики для безпечної роботи наших ядерних об’єктів. Атака 17 листопада, коли Росія випустила понад 120 ракет і 90 дронів, призвела до пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій, які є ключовими для роботи українських АЕС.

"Цей напад демонструє прораховані та систематичні зусилля росії з підриву безпечної роботи наших атомних об’єктів", – підкреслив Галущенко.

Крім того, він відзначив погіршення ситуації на окупованій ЗАЕС, нагадавши також про фіксацію значної кількості інцидентів із критично важливим обладнанням.

"Ситуація стає ще небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні. З моменту окупації Запорізька АЕС була майже кожного місяця відключена від основних ліній електропередач через російські атаки. Цього тижня станція вже вдруге опинилася на межі повного знеструмлення", – додав він.