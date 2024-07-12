Генпрокурор Костін закликав МКС притягнути РФ до відповідальності за удар по Охматдиту

Про це повідомляє Reuters.

"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передати на розгляд МКС", - заявив Костін.

Генпрокурор, який перебуває в Гаазі, заявив, що, якщо МКС візьметься за вивчення удару, це може допомогти встановити модель нападів, які показують, що Росія скоює злочини проти людства в Україні.

Натомість прокуратура МКС заявила, що одна з її груп відвідала місце удару по лікарні "Охматдит". Хоча суд публічно не коментує, які звинувачення він розслідує, він попередив, що кожен, кого вважатимуть відповідальним за напад на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до відповідальності.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

У вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершилися. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, по медичну допомогу звернулися 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.