ГО "Спільнота Оленівки" закликала Зеленського, Буданова та перемовників провести пресконференцію щодо полонених

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Спільнота Оленівки" – це організація, яка об'єднує родини постраждалих під час теракту в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Загинуло більше ніж 50 людей, понад 100 отримали поранення. Наша громадська організація ініціювала пресконференцію з президентом, очільником ГУР та всіма перемовниками, які були в Маріуполі з 16 по 20 травня під Азовсталлю і домовлялися з російською стороною про вихід, так звану евакуацію у почесний полон", - зауважила Гондюл.

За словами представниці ГО "Спільнота Оленівки", з відкритих джерел CNN знаємо, що перемовниками були Денис Прокопенко, командир 12 бригади "Азов", генерал Усов та депутат Олександр Ковальов.

"На сьогодні ці люди відсторонені від перемовної групи. Вони взяли на себе зобов'язання і назвали цей полон почесним, обіцяючи нашим рідним обмін протягом 3-4 місяців. Але, на жаль, 3-4 місяці переросли вже у 28 місяців очікування. Наші рідні виходили з надією повернутися додому в серпні-вересні 2022 року, але це спрацювало не для всіх, лише для офіцерського складу. Особовий склад досі залишається в полоні", - наголосила Гондюл.

Представниця ГО "Спільнота Оленівки" наголосила, що рідних не влаштовують відповіді, що уповноважені особи та органи роблять усе можливе для порятунку рідних.

"Ми ініціюємо пресконференцію, і хочемо знати, хто очолював перемовну групу під час виходу наших рідних у так званий почесний полон. Ми також хочемо, щоб ці люди, а саме Олександр Ковальов, повернулися до перемовної групи й виконали свої обіцянки, повернувши наших рідних. Обіцяли 3-4 місяці, але через місяць наших рідних підірвали. 59 важко поранених досі залишаються у ворожому полоні", - пояснила Гондюл.

Представниця ГО "Спільнота Оленівки" також додала, що надіслано відповідні листи очільнику ГУР, в Офіс президента, Денису Прокопенку та Олександру Ковальову, але, на жаль, відповіді досі не отримали.