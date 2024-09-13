Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ГО "Спільнота Оленівки" закликала Зеленського, Буданова та перемовників провести пресконференцію щодо полонених
Ексклюзив

ГО "Спільнота Оленівки" закликала Зеленського, Буданова та перемовників провести пресконференцію щодо полонених

Оксана Ліховід
13 вересня, 2024 п'ятниця
13:00
Війна з Росією Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь

Представниця ГО "Спільнота Оленівки" Анастасія Гондюл зазначила, що надіслано листи очільнику ГУР, в Офіс президента, Денису Прокопенку та Олександру Ковальову щодо проведення спільної пресконференції

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Спільнота Оленівки" – це організація, яка об'єднує родини постраждалих під час теракту в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Загинуло більше ніж 50 людей, понад 100 отримали поранення. Наша громадська організація ініціювала пресконференцію з президентом, очільником ГУР та всіма перемовниками, які були в Маріуполі з 16 по 20 травня під Азовсталлю і домовлялися з російською стороною про вихід, так звану евакуацію у почесний полон", - зауважила Гондюл.

За словами представниці ГО "Спільнота Оленівки", з відкритих джерел CNN знаємо, що перемовниками були Денис Прокопенко, командир 12 бригади "Азов", генерал Усов та депутат Олександр Ковальов.

"На сьогодні ці люди відсторонені від перемовної групи. Вони взяли на себе зобов'язання і назвали цей полон почесним, обіцяючи нашим рідним обмін протягом 3-4 місяців. Але, на жаль, 3-4 місяці переросли вже у 28 місяців очікування. Наші рідні виходили з надією повернутися додому в серпні-вересні 2022 року, але це спрацювало не для всіх, лише для офіцерського складу. Особовий склад досі залишається в полоні", - наголосила Гондюл.

Представниця ГО "Спільнота Оленівки" наголосила, що рідних не влаштовують відповіді, що уповноважені особи та органи роблять усе можливе для порятунку рідних.

"Ми ініціюємо пресконференцію, і хочемо знати, хто очолював перемовну групу під час виходу наших рідних у так званий почесний полон. Ми також хочемо, щоб ці люди, а саме Олександр Ковальов, повернулися до перемовної групи й виконали свої обіцянки, повернувши наших рідних. Обіцяли 3-4 місяці, але через місяць наших рідних підірвали. 59 важко поранених досі залишаються у ворожому полоні", - пояснила Гондюл.

Представниця ГО "Спільнота Оленівки" також додала, що надіслано відповідні листи очільнику ГУР, в Офіс президента, Денису Прокопенку та Олександру Ковальову, але, на жаль, відповіді досі не отримали.

  • Нещодавно звільнений з полону боєць Азову Владислав Жайворонок розповів, як росіяни ставилися до військових на допитах.
  • 7 вересня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що весь гарнізон Маріуполя росіяни намагаються перевести зі статусу військовополонених у звичайних злочинців.
Теги:
Новини
Росія
Володимир Зеленський
ЗСУ
полонені
ГУР
Військові новини
Азовсталь
Кирило Буданов
Читайте також:
путін
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі, - ЗМІ
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
путін
Автор Ольга Бабишена
13 вересня, 2024 п'ятниця
Путін назвав дозвіл бити по РФ західними ракетами прямою участю НАТО у війні в Україні. Прем'єр Британії відреагував
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.38
    Продаж 46.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 вересня
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
Оновлено
Україна повернула з полону 49 військових та цивільних: серед них захисники Азовсталі
14:20
погода осінь
Наталка Діденко розповіла, де на вихідних пройдуть дощі та попередила про сильний вітер
14:01
Вступ до аспірантури за $2 тис. для відстрочки: проректора одного з київських університетів підозрюють у хабарі
14:01
OPINION
Де план перемоги Зеленського? Блінкен надіслав чіткі сигнали Банковій
13:51
На Одещині затримали чотирьох підозрюваних у підпалах авто військових
13:49
Тіна Кароль
Тіна Кароль стала музичною продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025
13:38
Фінляндія, Україна
Україна отримає від Фінляндії пакет військової допомоги на €118 млн
13:24
Оновлено
Росіяни КАБами атакували Сумщину: загинули 2 людини, серед поранених дитина, під обстріл потрапили волонтери фонду Razom
13:23
За відкриття, що ссавці можуть дихати анусом: у США вручили Шнобелівську премію
13:14
Представники МКС оглянули катівні, які росіяни облаштували під час окупації Харківщини
13:11
Київ
Очільники МЗС Литви та Польщі Ландсбергіс і Сікорський приїхали до Києва
12:44
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський оновив склад РНБО
12:43
Олексій Брехт
Наглядова рада Укренерго призначила в. о. голови правління Олексія Брехта
12:09
електроенергія
Через негоду знеструмлено 41 населений пункт у чотирьох областях: ситуація в енергосистемі 13 вересня
12:07
OPINION
Зміни в уряді як демонстрація сили безсилої влади
11:56
Майкл Дуглас
Актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас відвідав саміт перших леді та джентльменів у Києві
11:42
Тарас Петриненко й Олександр Положинський
Тарас Петриненко й Олександр Положинський випустили пісню "Час" про "сенс життя і цінності"
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Заміна міністрів в українському уряді та Росія почала контрнаступ у Курській області. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
11:31
Ексклюзив
ЗСУ
Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ про події на Курщині
11:31
Помер голова кримської організації "Конгресу українських націоналістів" Василь Овчарук
10:51
Фотовиставка TITANIUM
TITANIUM: у Парижі триває виставка про українців, важко травмованих унаслідок війни
10:44
"Малечі про інтимні речі"
Видавництво "Талант" без дозволу Ярмоленко й далі продає РФ книжку "Малечі про інтимні речі"
10:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Підпалював об’єкти залізниці й наводив ракети на Чернігів: 44-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення
10:07
OPINION
Борислав Береза
Як Нацбанк виплеснув дитину разом з купіллю
10:00
обстріл
Росіяни обстріляли з артилерії Малу Токмачку у Запорізькій області: поранили пенсіонерку
09:59
дрон, БПЛА
У ніч на 13 вересня сили ППО збили 24 "шахеди" ворога із 26
09:52
Вийшла пісня "Якби не ка-ца-пи"
Горовий презентував пісню "Якби не ка-ца-пи" і кліп, в якому знявся Кондратюк
09:52
Оновлено
Канадський кінофестиваль TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
09:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти атакували Одесу та район БПЛА: одна людина постраждала
09:39
Екснардепу оголосили підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків
09:20
Ексклюзив
фортифікаційні споруди
Донецький кряж має бути переритим, а ми ремонтуємо школи, в які ніхто не піде, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:50
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення: ворог проводив атаки на кількох напрямках
08:48
У передмісті Маріуполя в ніч на 13 вересня було знищено російські склади з боєприпасами, - Андрющенко
08:21
OPINION
Еспрес-шлюби у "Дії" і ліцензії на знищення памʼяток історії, культури й природи
08:09
OPINION
У питаннях війни з Росією команда Трампа демонструє політичне божевілля
07:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація станом на ранок 13 вересня
07:46
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину у ніч на 13 вересня: у Нікополі поранена жінка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV