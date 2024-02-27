Голова МЗС Польщі закликав США терміново надати Україні боєприпаси
26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді та попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну
Про це повідомляє УП з посиланням на промову.Сікорського.
За його словами, лише три кроки потрібні для безпечнішого та стабільнішого світу.
"По-перше, надайте українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Нам потрібно зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для того, щоб запобігти ще більшому глобальному конфлікту, який наразі все ближче наближається до наших кордонів", - вважає міністр.
Сікорський зауважив, що вторгнення в Україну - це не регіональна сварка, а війна з глобальними наслідками.
- У тій же промові він сказав, що політика умиротворення агресора може здаватися “легшим шляхом”, але вона призведе до розламу між США і союзниками, а Путін рушить далі до кордонів НАТО.
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