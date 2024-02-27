Голова МЗС Польщі закликав США терміново надати Україні боєприпаси

Про це повідомляє УП з посиланням на промову.Сікорського.

За його словами, лише три кроки потрібні для безпечнішого та стабільнішого світу.

"По-перше, надайте українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні. По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна та його наближених. По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили. Нам потрібно зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для того, щоб запобігти ще більшому глобальному конфлікту, який наразі все ближче наближається до наших кордонів", - вважає міністр.

Сікорський зауважив, що вторгнення в Україну - це не регіональна сварка, а війна з глобальними наслідками.