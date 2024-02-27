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Війна з Росією: хроніка
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Очільник МЗС Польщі Сікорський застеріг США від політики умиротворення Росії

27 лютого, 2024 вiвторок
05:38
Війна з Росією Радослав Сікорський

Політика умиротворення агресора може здаватися “легшим шляхом”, але вона призведе до розламу між США і союзниками, а Путін рушить далі до кордонів НАТО

Про це під час виступу Atlantic Council заявив в понеділок глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає PAP.

Сікорський підкреслив, що хоча він є главою польської дипломатії, у нього є свої причини хотіти, аби США залишалися сильною і впевненою у собі країною. Він уточнив, що йдеться про його дружину, яка є громадянкою США, а також син, який служить в американській армії.

"Я розумію, що умиротворення може здатися легшим шляхом. Але насправді це глухий кут. Я боюся, що якщо Америка не об’єднається з Європою, щоб забезпечити українську перемогу, наша спільнота демократичних держав почне ламатися. Союзники почнуть шукати інші способи гарантувати собі безпеку, а деякі з них почнуть тягнутися до остаточної зброї",- заявив Сікорський.

Він застеріг, що якщо Росію не зупинити в Україні, то вона далі наближатиметься до кордонів НАТО. Проте, за його словами, хороша новина полягає в тому, що Путін зважиться на такі кроки лише тоді, коли думатиме, що йому це зійде з рук. На його переконання, війна в Україні є моментом, який "струсоне світовою історією".

"Це ми вибираємо, чи хочемо формувати історію самі, чи дозволимо її формувати іншим у Москві, Тегерані, Пекіні. Перемога над Путіним – це правильно справа в широкому сенсі цього слова, це морально обґрунтовано, стратегічно розумно, військово виправдано та економічно вигідно. Це вище за політику і важливіше, ніж політиканство",- підкреслив Сікорський, закликаючи Конгрес прийняти пакет підтримки України.

Він зазначив, що цей пакет допомоги, фактично, є інвестицією в американську промисловість, оскільки 90% коштів залишатиметься у США. У цьому контексті він звернув увагу на рапорт American Enterprise Instutute, за яким кошти з цього пакета можуть потрапити до оборонних компаній в 31-му штаті, де при владі перебувають як демократи, так й республіканці.

  • 23 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Bloomberg попередив про "глибокі наслідки" для альянсів США по всьому світу, якщо конгрес не схвалить допомогу Україні на суму понад $60 млрд.
Теги:
Польща
США
допомога Україні
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