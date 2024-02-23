"Наслідки для альянсів США по всьому світу": МЗС Польщі застерегло Конгрес від несхвалення допомоги Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про "глибокі наслідки" для альянсів США по всьому світу, якщо конгрес не схвалить допомогу Україні на суму понад $60 млрд
Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Якщо додатковий документ не пройде, а союзники США будуть розчаровані й приймуть думку про те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти, навіть якщо головнокомандувач захоче вам допомогти, це матиме серйозні наслідки для всієї Америки по всьому світу", - сказав Сікорський.
Він додав, що деякі країни почнуть страхування, а інші розглядатимуть можливість розробки власних ядерних програм.
Наразі країни-члени ЄС також стикаються з проблемою забезпечення України боєприпасами. ЄС уже відклав виконання цілі щодо надання країні 1 млн снарядів до кінця року з березня. Однак Сікорський зауважив, що Європа наближається до цілі, зокрема наразі потенціал становить близько 850 тис. снарядів.
Сікорський також розкритикував нещодавнє зауваження Трампа про те, що він заохочуватиме Росію атакувати країну НАТО, яка не виконує своїх зобов’язань щодо військових витрат перед Альянсом. Міністр сказав, що Варшава витрачає понад 3% економічного виробництва на оборону, перевищивши ціль Альянсу у 2%.
Сікорський згадав, що обіцянка НАТО про взаємну оборону була використана лише один раз, після терактів 11 вересня в США.
"І ми всі згуртувалися навколо цього. Польща відправила бригаду в Газні, сувору провінцію в Афганістані — і ми не надсилали рахунок до Вашингтона. Військовий альянс — це не охоронна компанія по сусідству", - сказав Сікорський.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
- 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
- 21 лютого президент США Джо Байден назвав пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів "однією з найпотужніших речей проти Путіна" і закликав спікера палати представників Майка Джонсона поставити законопроєкт на голосування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.23 Купівля 38.23Продаж 38.76
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.11
- Актуальне
- Важливе