"Наслідки для альянсів США по всьому світу": МЗС Польщі застерегло Конгрес від несхвалення допомоги Україні

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Якщо додатковий документ не пройде, а союзники США будуть розчаровані й приймуть думку про те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти, навіть якщо головнокомандувач захоче вам допомогти, це матиме серйозні наслідки для всієї Америки по всьому світу", - сказав Сікорський.

Він додав, що деякі країни почнуть страхування, а інші розглядатимуть можливість розробки власних ядерних програм.

Наразі країни-члени ЄС також стикаються з проблемою забезпечення України боєприпасами. ЄС уже відклав виконання цілі щодо надання країні 1 млн снарядів до кінця року з березня. Однак Сікорський зауважив, що Європа наближається до цілі, зокрема наразі потенціал становить близько 850 тис. снарядів.

Сікорський також розкритикував нещодавнє зауваження Трампа про те, що він заохочуватиме Росію атакувати країну НАТО, яка не виконує своїх зобов’язань щодо військових витрат перед Альянсом. Міністр сказав, що Варшава витрачає понад 3% економічного виробництва на оборону, перевищивши ціль Альянсу у 2%.

Сікорський згадав, що обіцянка НАТО про взаємну оборону була використана лише один раз, після терактів 11 вересня в США.

"І ми всі згуртувалися навколо цього. Польща відправила бригаду в Газні, сувору провінцію в Афганістані — і ми не надсилали рахунок до Вашингтона. Військовий альянс — це не охоронна компанія по сусідству", - сказав Сікорський.