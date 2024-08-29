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Готуються до нових штурмів на Покровському напрямку: DeepState розповів, де на фронті просунувся ворог

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
06:28
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Російська окупаційна армія активно готується до нових штурмових дій на Покровському напрямку. Ворог просунувся біля 6 населених пунктів

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

"Сьогодні кацапи в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти за минулу добу просунулися в Новогродівці, Торецьку та Михайлівці, а також біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.

  • Від початку 28 серпня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення. Росіяни зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Покровськ
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