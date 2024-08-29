Готуються до нових штурмів на Покровському напрямку: DeepState розповів, де на фронті просунувся ворог

Про це повідомляє DeepState.

"Сьогодні кацапи в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти за минулу добу просунулися в Новогродівці, Торецьку та Михайлівці, а також біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.