Говорити про "здачу" некоректно: речник УДА Братчук про ситуацію в Роботиному та Кринках

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли хтось без статусу чи зі статусом говорить, що Україна здала ту чи іншу територію, то давайте подумаємо про тих наших побратимів, які перебувають там, навіть якщо це кілька будинків чи одна позиція, але вони воюють та чинять опір ворогу. Якщо сьогодні говорити по Роботиному та Кринках, зрозуміло, що ці населені пункти існують, на жаль, тільки на мапі. Роботине – зараз сіра зона, ворог закріпився у південній частині на околицях Роботиного, де колись була середня школа. Рухів вперед нема", - прокоментував Сергій Братчук.

За його словами, артилерія працює як з нашого боку, так і з ворожого, але говорити, що Роботине здали, то це як мінімум є некоректним.

"А щодо "здачі" населеного пункту Кринки, що наших там немає, а хто ж тоді б’є ворога на лівому березі, хто знищує ворожі штурмові групи, техніку, кого знищують наші дрони та артилерія, які працюють надзвичайно ефективно по лівобережжю? Давайте запитаємо у противника, скільки гармат він втратив за ці дні. Кожного дня він втрачає ствольну артилерію та свою живу силу. Ситуація є складною й у Роботиному, і у Кринках, але рішення про відведення на ту чи іншу позицію наших підрозділів приймає командування", - підкреслив речник Української добровольчої армії Південь.

Братчук зауважив, що з осені минулого року на лівобережжі наші морпіхи своїми життями та здоров'ям стримують багаточисельне вороже угруповання "Днєпр", яке є найбільшим серед окупаційних російських військ. Тому робити певні заяви, м'яко кажучи, некоректно, перш за все по відношенню до тих хлопців, які у ці хвилини введуть бої.