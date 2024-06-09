Війська РФ особливо активні у напрямку Покровська, - Генштаб

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ станом на 11:00 9 червня.

Так, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 48 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБів, залучив 36 дронів-камікадзе оперативно-тактичного рівня, майже 1280 FPV-дронів, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 83 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



Російські загарбники з напрямків Шебекіно та Білгород у РФ завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області. Також, ворожа авіація била по районах Серебрянського Лісу Луганської області, Новоолександрівки, Іллінки, Водяного, Північного, Новоселівки Першої Донецької області.



За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, чотири засоби ППО та кілька інших важливих об’єктів противника.

З початку доби на фронті сталося відбулося 39 боєзіткнень: ситуація по напрямках

Загарбники з пчоатку доби здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, завдали ракетного удару, 7 авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже залучили 35 дронів-камікадзе.



На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.



На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.



На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.



На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.



На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.



Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.



На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.



На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.



На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.



На решті напрямків активних наступальних дій ворога не відбувалося.