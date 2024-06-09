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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу втратила 26 танків, 60 артсистем і понад 1200 військових

9 червня, 2024 неділя
07:20
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби війни в Україні російська армія втратила щонайменше 1270 військових. До того ж українські захисники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 518 560 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7869 (+26) од,
  • бойових броньованих машин - 15 131 (+26) од,
  • артилерійських систем – 13 593 (+60) од,
  • РСЗВ – 1097 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 836 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37) од,
  • крилатих ракет ‒ 2277 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2253 (+5) од.

Протягом доби 8 червня на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на Покровському напрямку українські війська відбивали 27 атак росіян.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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