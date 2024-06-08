На Покровському напрямку ситуація загострена, росіяни намагаються прорватись з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку, - Генштаб
Протягом доби суботи, 8 червня, відбулося 76 бойових зіткнень, на Покровському напрямку українські війська відбивали 27 атак росіян
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 червня.
Протягом поточної доби російські загарбники завдали по території України 44 авіаударів із використанням 52 КАБів, залучили 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2,8 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку від початку доби відбито 4 атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку відбито 8 атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації. За сьогодні ліквідовано 87 росіян вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.
- На Лиманському напрямку РФ 7 разів намагалася просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.
- На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 3 спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій.
- На Покровському напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще 7 атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.
- На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Удари ЗСУ по росіянах
"Українські оборонці завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення", - пише Генштаб.
Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки РФ. Відомо про удари по пункту управління, 4 засобах ППО, станції РЕБ та 3 радіолокаційних станціях росіян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе