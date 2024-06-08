На Покровському напрямку ситуація загострена, росіяни намагаються прорватись з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 червня.

Протягом поточної доби російські загарбники завдали по території України 44 авіаударів із використанням 52 КАБів, залучили 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2,8 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби відбито 4 атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

напрямку від початку доби відбито 4 атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбито 8 атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації. За сьогодні ліквідовано 87 росіян вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.

напрямку відбито 8 атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації. За сьогодні ліквідовано 87 росіян вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс. На Лиманському напрямку РФ 7 разів намагалася просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.

напрямку РФ 7 разів намагалася просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 3 спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій.

напрямку українські захисники зупинили 3 спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій. На Покровському напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще 7 атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.

напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще 7 атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території. На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Удари ЗСУ по росіянах

"Українські оборонці завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення", - пише Генштаб.

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки РФ. Відомо про удари по пункту управління, 4 засобах ППО, станції РЕБ та 3 радіолокаційних станціях росіян.