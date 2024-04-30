Грошова винагорода для ЗСУ: речник Міноборони назвав суми виплат за знищення техніки РФ
Українські захисники можуть отримати грошову винагороду за знищення російської техніки. Найбільшу суму виплат можна отримати за ліквідацію корабля першого рангу
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у телемарафоні.
"Зараз є чіткі цифри, які, я думаю, можуть надихати людей, які воюють на лінії бойового зіткнення, ризикуючи життям", - заявив речник.
Зазначається, що за ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн, за російський танк - 48 720 грн. Натомість за знищення корабля першого рангу найбільша виплата - понад 243 тисяч грн.
"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - додав він.
Крім цього, понад 40 тисяч грн можна отримати за знищення броньованих машин, а за ліквідацію літака чи гелікоптера - понад 100 тисяч грн.
- З початку повномасштабного вторгнення українські бійці ліквідували 468 720 окупантів, 7307 танків та 14 046 бронемашин.
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