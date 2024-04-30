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Грошова винагорода для ЗСУ: речник Міноборони назвав суми виплат за знищення техніки РФ

30 квітня, 2024 вiвторок
08:02
Війна з Росією знищений російський танк Т-72

Українські захисники можуть отримати грошову винагороду за знищення російської техніки. Найбільшу суму виплат можна отримати за ліквідацію корабля першого рангу

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у телемарафоні.

"Зараз є чіткі цифри, які, я думаю, можуть надихати людей, які воюють на лінії бойового зіткнення, ризикуючи життям", - заявив речник.

Зазначається, що за ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн, за російський танк - 48 720 грн. Натомість за знищення корабля першого рангу найбільша виплата - понад 243 тисяч грн.

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", - додав він.

Крім цього, понад 40 тисяч грн можна отримати за знищення броньованих машин, а за ліквідацію літака чи гелікоптера - понад 100 тисяч грн.

  • З початку повномасштабного вторгнення українські бійці ліквідували 468 720 окупантів, 7307 танків та 14 046 бронемашин.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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