Гуменюк: цього ранку ворог використав складну тактику й траєкторію руху ракет

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

На запитання щодо того, чи змінилася тактика атак ворога, адже раніше перед пусками ракет частенько РФ нацьковувала дрони, Гуменюк відповіла: "Сценарій не новий, просто ми тяжіємо до якихось зачіпок і намагаємося чисто психологічно переконати себе, що контролюємо ситуацію. Насправді ворог може завдавати ракетних ударів без домішування туди дронів. Така тактика не нова, вона просто використовується ворогом з певною послідовністю чергувань для того, щоб трошки розвіяти налаштування систем протиповітряної оборони".

Військова пояснила, що російські війська досить давно готувалися до цього ракетного удару, фактично з минулої атаки.

"Ми бачили сьогодні й складну тактику заходів з різних напрямків і змішане використання різних видів озброєння за походженням, місцем базування, старту, й складні траєкторії руху ракети. Ворог досить часто тяжіння до того, щоб ракети, якщо вони не спрямовані безпосередньо на прибережні регіони, все ж таки спрямовували максимально з тимчасово окупованих територій, бо розуміють, що навіть протягом маршруту прямування за ними йде полювання, працює протиповітряна оборона в різних регіонах. Саме для того вони намагаються використовувати територію тимчасового окупованих України й максимально обійти наші системи", - пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.