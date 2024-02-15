Гуменюк: цього ранку ворог використав складну тактику й траєкторію руху ракет
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталя Гуменюк прокоментувала ранкову атаку російських військових ракетами, зокрема з літаків Ту-95МС
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
На запитання щодо того, чи змінилася тактика атак ворога, адже раніше перед пусками ракет частенько РФ нацьковувала дрони, Гуменюк відповіла: "Сценарій не новий, просто ми тяжіємо до якихось зачіпок і намагаємося чисто психологічно переконати себе, що контролюємо ситуацію. Насправді ворог може завдавати ракетних ударів без домішування туди дронів. Така тактика не нова, вона просто використовується ворогом з певною послідовністю чергувань для того, щоб трошки розвіяти налаштування систем протиповітряної оборони".
Військова пояснила, що російські війська досить давно готувалися до цього ракетного удару, фактично з минулої атаки.
"Ми бачили сьогодні й складну тактику заходів з різних напрямків і змішане використання різних видів озброєння за походженням, місцем базування, старту, й складні траєкторії руху ракети. Ворог досить часто тяжіння до того, щоб ракети, якщо вони не спрямовані безпосередньо на прибережні регіони, все ж таки спрямовували максимально з тимчасово окупованих територій, бо розуміють, що навіть протягом маршруту прямування за ними йде полювання, працює протиповітряна оборона в різних регіонах. Саме для того вони намагаються використовувати територію тимчасового окупованих України й максимально обійти наші системи", - пояснила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
- Зранку 15 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога: російські військові атакували ракетами, зокрема з літаків Ту-95МС. Є влучання в центрі та на заході країни.
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