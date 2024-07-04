ГУР дронами атакувало Тамбовський пороховий завод в Росії
Головне управління розвідки МО України з допомогою дронів-камікадзе у четвер, 4 липня, уразило Тамбовський пороховий завод в Росії
Про це інформують hromadske, Українська правда та Суспільне, посилаючись на джерела в українській розвідці.
Видання вказують, що атака здійснювалася завдяки кільком дронам-камікадзе. Один з них успішно атакував пороховий завод у місті Котовськ. Наразі розвідники уточнюють ступінь ураження та інформацію про втрати.
Разом з тим, очільник Тамбовської області Максим Єгоров зазначив, що "жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем". За його словами, обидва БПЛА нібито знищено.
"Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", - прокоментував заяву росіян представник ГУР.
- 19 січня російські пропагандисти заявили, що безпілотник нібито намагався атакувати пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області. Попередньо, метою був цех, де змішують продукцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе