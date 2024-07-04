ГУР дронами атакувало Тамбовський пороховий завод в Росії

Про це інформують hromadske, Українська правда та Суспільне, посилаючись на джерела в українській розвідці.

Видання вказують, що атака здійснювалася завдяки кільком дронам-камікадзе. Один з них успішно атакував пороховий завод у місті Котовськ. Наразі розвідники уточнюють ступінь ураження та інформацію про втрати.

Разом з тим, очільник Тамбовської області Максим Єгоров зазначив, що "жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем". За його словами, обидва БПЛА нібито знищено.

"Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", - прокоментував заяву росіян представник ГУР.