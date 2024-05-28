"ГУР готує провокацію із застосуванням хімічної зброї на харківському напрямку": російські фейки за 28 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явились у світі 28 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 травня російська пропаганда запустила два фейки
Фейк: Керівник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Кірілов заявив: "Застосування українськими бойовиками отруйних речовин та хімічних засобів набуло системного характеру під час спецоперації".
"Це чергова спроба ворога дискредитувати українських військових. Україна дотримується Конвенції про хімічну зброю, тоді як російські z-воєнкори іноді у своїх TG-каналах публікують відео, що підтверджують газові атаки російської армії на фронті", - наголошує Центр.
Фейк: Деякі ворожі TG-канали написали: "ГУР готує провокацію на харківському напрямку з використанням бойової отруйної речовини "Люїзит"! Мета – звинуватити Росію у використанні бойових отруйних речовин проти ЗСУ".
"Очевидно, що такі меседжі – це брехня з метою створити собі інфоалібі, а також дискредитувати ГУР МО України, звинувативши його у порушенні законів та звичаїв ведення війни", - пояснили у ЦПД.
- 28 травня у Центрі протидії дезінформації наголосили, що заяви про нібито наступ ворога на Україну з території Білорусі несуть виключно інформаційну загрозу.
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