"ГУР готує провокацію із застосуванням хімічної зброї на харківському напрямку": російські фейки за 28 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 травня російська пропаганда запустила два фейки

Фейк: Керівник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Кірілов заявив: "Застосування українськими бойовиками отруйних речовин та хімічних засобів набуло системного характеру під час спецоперації".

"Це чергова спроба ворога дискредитувати українських військових. Україна дотримується Конвенції про хімічну зброю, тоді як російські z-воєнкори іноді у своїх TG-каналах публікують відео, що підтверджують газові атаки російської армії на фронті", - наголошує Центр.

Фейк: Деякі ворожі TG-канали написали: "ГУР готує провокацію на харківському напрямку з використанням бойової отруйної речовини "Люїзит"! Мета – звинуватити Росію у використанні бойових отруйних речовин проти ЗСУ".

"Очевидно, що такі меседжі – це брехня з метою створити собі інфоалібі, а також дискредитувати ГУР МО України, звинувативши його у порушенні законів та звичаїв ведення війни", - пояснили у ЦПД.