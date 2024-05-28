"Існує виключно інформаційна загроза": у ЦПД спростували ймовірність наступу на Україну з території Білорусі

Про це інформує ЦПД.

"З боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Втім, Росія буде качати цю тему інформаційно", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника Центру протидії дезінформації, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, росіяни мають на меті розтягнути сили та резерви України і вплинути на логістику. Для цього вони інформаційно нагнітатимуть ситуацію, щоб командування звертало більше уваги на цей напрямок.

"Росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині", - наголосив Коваленко.