"Існує виключно інформаційна загроза": у ЦПД спростували ймовірність наступу на Україну з території Білорусі
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що заяви про нібито наступ ворога на Україну з території Білорусі несуть виключно інформаційну загрозу
Про це інформує ЦПД.
"З боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Втім, Росія буде качати цю тему інформаційно", - йдеться у повідомленні.
За словами керівника Центру протидії дезінформації, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, росіяни мають на меті розтягнути сили та резерви України і вплинути на логістику. Для цього вони інформаційно нагнітатимуть ситуацію, щоб командування звертало більше уваги на цей напрямок.
"Росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині", - наголосив Коваленко.
- Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що вважає, що зараз немає загрози наступу російських військ з території Білорусі.
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