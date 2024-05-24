Зараз загрози наступу з території Білорусі немає, - Жорін

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Станом на зараз загрози наступу з території Білорусі немає. Всі "інсайди" про те, що Янукович (хтось ще про нього памʼятає!) ніби прилетів на зустріч з Лукашенко та Путіним заради відкриття "нових фронтів" поки краще сприймати як ворожі інформаційні операції. Ворогам вигідно нагнітати істерію в українському суспільстві, тим більше вона і так присутня", - йдеться у заяві Жоріна.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, це зовсім не означає, що наступ зі сторони Білорусі неможливий.

"Як і писав неодноразово раніше, Білорусь фактично перетворилась на область РФ, тому рано чи пізно їх зможуть змусити відкрити другий фронт. Єдине що - в основному це все одно будуть російські війська, бо в білоруську армію якось зовсім не вірю. А поки радив би всім не накручувати себе та опиратись на факти. А деяким депутатам, які самі давно мали сидіти за колабораціонізм, взагалі краще було б сидіти мовчки", - додав Жорін.