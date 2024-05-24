РФ збільшує кількість військових поблизу Чернігівщини та Сумщини, - Генштаб

Про це повідомив на брифінгу т. в. о. заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко, передає Укрінформ.

Водночас ситуацію на Сумському напрямку представник Генштабу назвав контрольованою.

"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.

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Співробітник Генштабу додав, що ворог щодня б'є по Сумщині та Чернігівщині.

"Кожен день там противник завдає авіаційних, артилерійських ударів по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", - сказав Прохоренко.

За словами представника Генштабу, на інших напрямках обстановка стабільна та не зазнала різких змін.