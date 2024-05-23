З двох прикордонних міст Сумщини евакуювали 1,5 тис. людей
З прикордонних населених пунктів Білопілля та Ворожби Сумської області станом на 22 травня евакуювали півтори тисячі людей. Серед них - 200 дітей
Про це в етері телемарафону повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
"Інтенсивність обстрілів цього населеного пункту (Білопілля, - ред.), цієї громади значно зросла порівняно з іншими населеними пунктами. В цілому - в десятки разів збільшилось. Тому, щоб не наражати на небезпеку населення, а в першу чергу дітей, на Раді оборони було прийнято рішення про евакуацію з цього населеного пункту та Ворожби, що розташована неподалік", - заявив він.
За словами Артюха, наразі з двох міст евакуювали 1,5 тисячі людей, у тому числі понад 200 дітей. Люди планово та організовано виїжджають звідти та, переважно, залишаються у межах Сумської області. Втім, у них є можливість евакуюватися і в інші регіони.
"Люди мають можливість виїжджати в інші регіони, нам надають таку можливість західні області, існують евакуаційні маршрути як автобусні, так і залізничні", - додав начальник ОВА.
- 13 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх підписав розпорядження про проведення евакуації цивільних з прикордонних Білопілля та Ворожби.
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