На Сумщині розпочали евакуацію ще з двох прикордонних населених пунктів

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив Президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів", – зазначив Артюх під час апаратної наради.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.

Крім того, продовжується в області евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ, яка розпочалась ще в липні 2023 року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

В ОВА зазначили, що з січня по квітень цього року на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинуло 40 жителів, поранено – 110, в тому числі 13 дітей. За минулий тиждень загинуло 3 людей, поранено 7, з них 3 дітей.