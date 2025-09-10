ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ KRAKEN 1654

Про це повідомляє Третій армійський корпус у telegram-каналі.

"З міцної дружби ГУР МО та Третього армійського корпусу зʼявляється новий підрозділ — KRAKEN 1654. ГУР передають частину досвідчених бійців підрозділу активних дій до корпусу, створеного на базі легендарної Третьої штурмової", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що назву KRAKEN 1654 обрано на честь підрозділу, де бійці здобули свій бойовий досвід — як знак поваги до побратимів і продовження традицій.

KRAKEN активно діяв під час Харківського контрнаступу та в операціях на Запоріжжі, Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську й Липцях.

"Тепер частина його бійців підсилить командний склад Полку безпілотних систем корпусу. І вони вже приступають до розбудови нового високотехнологічного підрозділу. Розробка, застосування та підтримка БПС для виконання бойових завдань, розвідки та ударних операцій. Продовжуємо бити загарбників з новою силою", - додав Третій армійський корпус.