ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ KRAKEN 1654
Головне управління розвідки Міністерства оборони України передає частину досвідчених бійців до нового підрозділу KRAKEN 1654, сформованого на базі Третьої окремої штурмової бригади
Про це повідомляє Третій армійський корпус у telegram-каналі.
"З міцної дружби ГУР МО та Третього армійського корпусу зʼявляється новий підрозділ — KRAKEN 1654. ГУР передають частину досвідчених бійців підрозділу активних дій до корпусу, створеного на базі легендарної Третьої штурмової", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що назву KRAKEN 1654 обрано на честь підрозділу, де бійці здобули свій бойовий досвід — як знак поваги до побратимів і продовження традицій.
KRAKEN активно діяв під час Харківського контрнаступу та в операціях на Запоріжжі, Сумщині, Часовому Яру, Вовчанську й Липцях.
"Тепер частина його бійців підсилить командний склад Полку безпілотних систем корпусу. І вони вже приступають до розбудови нового високотехнологічного підрозділу. Розробка, застосування та підтримка БПС для виконання бойових завдань, розвідки та ударних операцій. Продовжуємо бити загарбників з новою силою", - додав Третій армійський корпус.
- 14 березня Третя окрема штурмова бригада була офіційно переформатована у Третій армійський корпус під командуванням Андрія Білецького.
