ГУР: Кремль має намір дискредитувати Україну у світі на тлі протестів на підтримку НАБУ й САП
Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Кремль прагне використати протести, повʼязані з ухваленням закону щодо НАБУ та САП, аби дискредитувати Україну у світі та послабити підтримку
Про це повідомила пресслужба розвідки.
"Держава-агресорка Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані з ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії. За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором”, – йдеться в матеріалі.
ГУР зауважує, що окупант розглядає можливість скористатися суспільним невдоволенням всередині України, аби максимально загострити ситуацію.
Водночас не виключені провокативні дії Москви для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства.
"ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", – резюмує розвідка.
- 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
- Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
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