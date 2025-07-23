ГУР: Кремль має намір дискредитувати Україну у світі на тлі протестів на підтримку НАБУ й САП

Про це повідомила пресслужба розвідки.

"Держава-агресорка Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані з ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії. За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором”, – йдеться в матеріалі.

ГУР зауважує, що окупант розглядає можливість скористатися суспільним невдоволенням всередині України, аби максимально загострити ситуацію.

Водночас не виключені провокативні дії Москви для підняття градуса протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства.

"ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", – резюмує розвідка.