ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
22 жовтня Головне управління розвідки спільно з силами Руху визволення Кавказу провело успішну операцію та знищило щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ збройних сил РФ
Про це повідомляє ГУР України.
Інцидент стався неподалік контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у центральній частині Ставрополя — на вулиці Сєрова, 533.
За даними ГУР, бійці цього російського підрозділу брали участь у війні проти України з 2014 року та причетні до численних воєнних злочинів під час повномасштабного вторгнення РФ.
- 20 жовтня у тимчасово окупованому Криму українська розвідка знищила новітню російську радіолокаційну систему "Валдай", розміщену на аеродромі "Джанкой".
