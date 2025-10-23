ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя

Про це повідомляє ГУР України.

Інцидент стався неподалік контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у центральній частині Ставрополя — на вулиці Сєрова, 533.

За даними ГУР, бійці цього російського підрозділу брали участь у війні проти України з 2014 року та причетні до численних воєнних злочинів під час повномасштабного вторгнення РФ.