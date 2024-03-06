ГУР показало знищення ворожого спостережного комплексу "Муром-П" безпілотником

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Українські розвідники, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном.

"Вартість такого комплексу становить близько 50 тис. доларів. Оптика «Мурома» здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором", - розповіли в ГУР.

Також під час розвідки спеціалісти вистежили авто, яким пересувались російські окупанти, та спалили його.