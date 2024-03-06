ГУР показало знищення ворожого спостережного комплексу "Муром-П" безпілотником
Аеророзвідники Головного управління розвідки показали, як знищили ворожий спостережний комплекс "Муром-П" та спалили автомобіль окупантів
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Українські розвідники, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та знищили його FPV-дроном.
"Вартість такого комплексу становить близько 50 тис. доларів. Оптика «Мурома» здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором", - розповіли в ГУР.
Також під час розвідки спеціалісти вистежили авто, яким пересувались російські окупанти, та спалили його.
- 4 березня українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, внаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства. Станом на 5 березня роботу сайту досі не відновили.
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