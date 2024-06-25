ГУР вразило ворожий склад боєприпасів у Воронезькій області
Українські розвідники 25 червня вразили ворожий польовий склад боєприпасів у Ольховатському районі Воронезької області
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться в повідомленні.
Раніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомляв, що вночі 25 червня у регіоні начебто знищили два українські безпілотники літакового типу.
- Вночі вівторка, 25 червня, росіяни заявили про нібито масовану атаку безпілотників на Білгородську та Воронезьку області.
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