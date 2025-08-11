Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
Оновлено

"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії

Ксенія Золотова
11 серпня, 2025 понедiлок
19:48
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорили санкції проти РФ, двосторонню співпрацю та міжнародну дипломатичну ситуацію

Зміст

Про це Зеленський повідомив у телеграм.

Розмова з Моді

Глава держави поінформував індійського прем'єра про останні російські атаки, зокрема про вчорашній удар по автостанції в Запоріжжі, де постраждали десятки людей. 

Зеленський наголосив, що Москва свідомо б’є по цивільних об’єктах навіть у момент, коли з’являється шанс на мирне врегулювання, демонструючи бажання продовжувати окупацію та вбивства.

Президент відзначив: "Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату".

Сторони детально говорили про санкції проти Росії. Зеленський зазначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни: "Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали".

Лідери домовилися провести особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

Спілкування з принцом Саудівської Аравії

Зеленський поінформував спадкоємного принца Королівства Саудівська Аравія Мухаммада бін Салмана Аль Сауда про контакти з партнерами, дипломатичну роботу для закінчення війни. Він запевнив, що фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв’язку. 

"Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни", - зазначив Зеленський, додавши, що має однакове бачення небезпеки в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи. 

Президент подякував Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру. Лідери домовилися, що команди координуватимуть усі необхідні зусилля.

Вони також говорили про спільні проєкти, які, на думку Зеленського, дадуть сили обом державам. 

Розмова з прем’єром Канади Карні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони обговорили дипломатичну роботу, скоординовані дії та подальші кроки партнерів. Про це Зеленський повідомив у своїй заяві, висловивши подяку Канаді за підтримку.

Основні тези розмови:

  • Дипломатична робота та узгодження дій. Зеленський поінформував Карні про поточну дипломатичну діяльність, зазначивши, що Україна та Канада узгоджують спільні рішення та готують скоординовані кроки. Також були обговорені різні формати зустрічей.
  • Справжні наміри Росії. Президент України поділився своїм баченням щодо намірів Росії, підкресливши, що її ціллю є не закінчення війни, а лише спроба виграти час. Зеленський зазначив, що ситуація на полі бою та російські удари по цивільних об'єктах підтверджують цю думку.
  • Гарантії безпеки та санкції. Лідери погодилися, що будь-які рішення щодо майбутнього України та безпеки її громадян не можуть ухвалюватися без участі України. Також була наголошена важливість надання Україні чітких гарантій безпеки. До отримання таких гарантій, за словами Зеленського, санкції проти Росії повинні не лише діяти, але й постійно посилюватися.

На завершення, Зеленський подякував Марку Карні та всій Канаді за готовність працювати разом для встановлення надійного миру та узгодили подальші контакти з партнерами.

Розмова з Науседою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою, під час якої повідомив про контакти з партнерами та дипломатичні зусилля. 

Зеленський висловив подяку Литві та всім країнам Північної Європи й Балтії за нещодавню декларацію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за готовність надавати допомогу та посилювати санкції проти Росії. 

Лідери погодилися, що спершу має бути досягнуто припинення вогню, а потім можна буде шукати дипломатичне рішення, яке призведе до чесного та тривалого миру. Зеленський наголосив, що без чітких гарантій безпеки будь-які домовленості лише нададуть Росії можливість відновити сили. Також обговорювалася ситуація на полі бою, потреби України та внесок Литви у постачання систем Patriot. 

У контексті євроінтеграції Гітанас Науседа повністю підтримав позицію України, що вона та Молдова повинні рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно.

  • Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та обговорив з ним війну в Україні та стратегічне партнерство держав.

 

