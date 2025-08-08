"Індія за політико-дипломатичне врегулювання в Україні": Моді та Путін провели телефонну розмову
Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня провів телефонну розмову з прем′єр-міністром Індії Нарендрою Моді та обговорив з ним війну в Україні та стратегічне партнерство держав
Про це індійський премʼєр повідомив у Х, а також – пропагандистське держагентство РИА-Новости.
"У мене була дуже хороша і детальна розмова з моїм другом президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу прихильність подальшому поглибленню спеціального та привілейованого стратегічного партнерства між Індією та Росією", – написав Моді.
Він також додав, що "з нетерпінням чекає зустрічі" з главою Кремля пізніше цього року.
У РФ кажуть, що Путін поінформував Моді про свій діалог зі спецпредставником глави США Стівом Віткоффом у Москві.
Натомість глава уряду Індії "підтвердив послідовну позицію на користь політико-дипломатичного врегулювання ситуації навколо України".
Водночас сторони також обговорили питання щодо двосторонніх відносин країн.
- Цього ж дня російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін 8 серпня провели телефонну розмову, в ході якої обговорили війну в Україні та діалог глави Кремля зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
