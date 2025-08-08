"Індія за політико-дипломатичне врегулювання в Україні": Моді та Путін провели телефонну розмову

Про це індійський премʼєр повідомив у Х, а також – пропагандистське держагентство РИА-Новости.

"У мене була дуже хороша і детальна розмова з моїм другом президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу прихильність подальшому поглибленню спеціального та привілейованого стратегічного партнерства між Індією та Росією", – написав Моді.

Він також додав, що "з нетерпінням чекає зустрічі" з главою Кремля пізніше цього року.

У РФ кажуть, що Путін поінформував Моді про свій діалог зі спецпредставником глави США Стівом Віткоффом у Москві.

Натомість глава уряду Індії "підтвердив послідовну позицію на користь політико-дипломатичного врегулювання ситуації навколо України".

Водночас сторони також обговорили питання щодо двосторонніх відносин країн.