Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні та контакти зі США
Російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін 8 серпня провели телефонну розмову, в ході якої обговорили війну в Україні та діалог глави Кремля з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом
Про це заявила пресслужба Кремля.
"Президент Росії розповів голові КНР про основні підсумки своєї бесіди 6 серпня зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Сі Цзіньпін, подякувавши за надану інформацію, висловився за врегулювання української кризи на довгостроковій основі", – йдеться в повідомленні.
Водночас Путін і Сі обговорили питання, які стосуються двосторонніх відносин Пекіна та Москви, зокрема, підготовку візиту Путіна до КНР для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.
South China Morning Post раніше інформувало: розмова Путіна та Сі Цзіньпіна відбулася перед ймовірною зустрічю глави Кремля з американським президентом Дональдом Трампом.
За даними китайських ЗМІ, Путін розповів Сі про нещодавній діалог Вашингтона й Москви. Він акцентував на готовності Росії підтримувати тісні звʼязки з КНР.
Натомість китайський президент привітав продовження російсько-американських звʼязків, а також "заохочує прогрес у напрямку політичного вирішення кризи в Україні".
Як стверджується, Сі заявив Путіну, що Пекін "продовжуватиме сприяти переговорам щодо вирішення регіональних конфліктів".
- 7 серпня у Кремлі казали, що РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США, коли назвав зустріч з Володимиром Зеленським можливою, але "до неї далеко".
- Наступного дня Fox News повідомило, що зустріч лідерів США й Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися наступного понеділка в Римі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе