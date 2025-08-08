Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні та контакти зі США

Про це заявила пресслужба Кремля.

"Президент Росії розповів голові КНР про основні підсумки своєї бесіди 6 серпня зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Сі Цзіньпін, подякувавши за надану інформацію, висловився за врегулювання української кризи на довгостроковій основі", – йдеться в повідомленні.

Водночас Путін і Сі обговорили питання, які стосуються двосторонніх відносин Пекіна та Москви, зокрема, підготовку візиту Путіна до КНР для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.

South China Morning Post раніше інформувало: розмова Путіна та Сі Цзіньпіна відбулася перед ймовірною зустрічю глави Кремля з американським президентом Дональдом Трампом.

За даними китайських ЗМІ, Путін розповів Сі про нещодавній діалог Вашингтона й Москви. Він акцентував на готовності Росії підтримувати тісні звʼязки з КНР.

Натомість китайський президент привітав продовження російсько-американських звʼязків, а також "заохочує прогрес у напрямку політичного вирішення кризи в Україні".

Як стверджується, Сі заявив Путіну, що Пекін "продовжуватиме сприяти переговорам щодо вирішення регіональних конфліктів".