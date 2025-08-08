Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні та контакти зі США
Оновлено

Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні та контакти зі США

Дар'я Куркіна
8 серпня, 2025 п'ятниця
16:54
Світ Сі Цзіньпін та Путін

Російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін 8 серпня провели телефонну розмову, в ході якої обговорили війну в Україні та діалог глави Кремля з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом

Зміст

Про це заявила пресслужба Кремля.

"Президент Росії розповів голові КНР про основні підсумки своєї бесіди 6 серпня зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Сі Цзіньпін, подякувавши за надану інформацію, висловився за врегулювання української кризи на довгостроковій основі", – йдеться в повідомленні.

Водночас Путін і Сі обговорили питання, які стосуються двосторонніх відносин Пекіна та Москви, зокрема, підготовку візиту Путіна до КНР для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.

South China Morning Post раніше інформувало: розмова Путіна та Сі Цзіньпіна відбулася перед ймовірною зустрічю глави Кремля з американським президентом Дональдом Трампом.

За даними китайських ЗМІ, Путін розповів Сі про нещодавній діалог Вашингтона й Москви. Він акцентував на готовності Росії підтримувати тісні звʼязки з КНР.

Натомість китайський президент привітав продовження російсько-американських звʼязків, а також "заохочує прогрес у напрямку політичного вирішення кризи в Україні".

Як стверджується, Сі заявив Путіну, що Пекін "продовжуватиме сприяти переговорам щодо вирішення регіональних конфліктів".

  • 7 серпня у Кремлі казали, що РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США, коли назвав зустріч з Володимиром Зеленським можливою, але "до неї далеко".
  • Наступного дня Fox News повідомило, що зустріч лідерів США й Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися наступного понеділка в Римі.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
8 серпня
17:10
Оновлено
путін трамп
Трамп говорив із Мелоні про можливість його зустрічі з Путіним у Римі, - Sky News
17:06
Оля Полякова випустила нову пісню "Вкрала"
16:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль ухвалив рішення взяти під контроль місто Газа
16:38
Санкції щодо російських видавництв в Україні закінчилися у 2022 році, у РНБО прокоментували
16:27
СБУ оголосила підозру російському адміралу, який наказав захопити українське рятувальне судно "Сапфір" у 2022 році
16:23
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 77 боїв: третина з них на Покровському напрямку
16:09
Уламки поїзда, понівеченого внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпро у квітні 2024 року, передали до музею
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:03
OPINION
Не варто тішити себе надією, що війна ось-ось закінчиться
15:55
Дональд Трамп
Трамп може погодитись на вимогу Путіна щодо територіальних поступок з боку України, - WSJ
15:51
Дональд Туск
Ймовірна заморозка війни в Україні може статися швидше раніше, ніж пізніше, - Туск
15:48
Ексклюзив
путін
"Путін може повернутись у світ великої політики, як лідер справжньої наддержави": Портников назвав причину
15:33
Вийшов трейлер фільму "Антарктида", який Антон Птушкін створив повністю сам
15:28
Оновлено
НАБУ та САП
Керівники НАБУ й САП попросили оприлюднити докази у справі про держзраду їхніх фахівців. СБУ каже про таємницю слідства
15:19
фейк
"Україна не хоче повертати своїх полонених": Лубінець розвінчав російський фейк
15:06
мобілізація в Україні
Нардеп від "Батьківщини" Євтушок розповів про "покарання" для працівників ТЦК, які не виконують плани з мобілізації
14:52
дрон, ЗСУ
"Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби
14:34
суд, санкції
Міжнародний арбітраж припинив розгляд позову компанії Коломойського до України на $700 млн: причина
14:17
FPV-дрон "Генерал Черешня"
Кількість FPV-дронів на фронті подвоїлася з початку року, – речник Нацгвардії
14:06
OPINION
Путін знову зіграв на слабостях Трампа
14:02
Оновлено
У Києві попрощалися з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
13:54
UEFA , УЄФА
The Guardian: УЄФА виплатила російським клубам майже 11 млн євро після вторгнення в Україну
13:46
"Ніякого впливу не було": очільник НАБУ Кривонос про розслідування щодо корупції на закупівлі дронів
13:35
Огляд
міжнародний огляд
Трамп не вимагатиме від Путіна зустрічі із Зеленським, а Європу просять стати учасником мирних переговорів України та РФ. Акценти світових ЗМІ 8 серпня
13:19
Jerry Heil і YARMAK випустили кліп з Анастасією Нестеренко й Костянтином Темляком, який служить у ЗСУ
13:05
У САП повідомили про рекордну кількість обвинувальних вироків – понад 50 за пів року
13:01
Вступні іспити
Цьогоріч в Україні близько 30 тис. контрактників отримають гранти на навчання, - Міносвіти
12:58
ZWYNTAR оголосив про нову учасницю у складі гурту
12:57
Ексклюзив
штучний інтелект
Експерт із впровадження ШІ розповів, як відрізняти фейковий контент, згенерований штучним інтелектом
12:43
Ексклюзив
фотовиставка "Вогнетривкі"
"Вогнетривкі": у Києві відкрили виставку фото воїнів 24-ї ОМБр, присвячену битві за Часів Яр
12:31
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен вважає, що США мають ввести санкції проти РФ
12:29
Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня
12:11
Ексклюзив
Грузія протести
Нас зовсім скоро чекає ще один етап російсько-грузинської війни, - Тимочко
12:04
Скрізь світитиме сонце: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:01
OPINION
Це все — не про мир
11:25
Вийшов перший тизер еротичного трилера з Володимиром Дантесом "Всі відтінки спокуси"
11:14
війна у Грузії 2008
У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів
11:08
електроенергія
Споживання електрики знижується, потужні електроприлади краще вмикати вдень: ситуація в енергосистемі України 8 серпня
11:05
У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський
10:55
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова пояснила, чи мусять повертати грошову допомогу сім'ї військових, визнаних померлими або безвісти зниклими, які повернулися з полону живими
Більше новин
